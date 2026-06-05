Double scrutin : la GMD et ses alliés décrochent la majorité parlementaire

La Direction générale des élections (DGE) a achevé, dans la nuit du vendredi 5 juin 2026, la proclamation des résultats provisoires des élections législatives et communales organisées le 31 mai dernier. À l’issue du dépouillement des différents modes de scrutin, le mouvement Génération pour la modernité et le développement (GMD) et ses partis alliés s’imposent largement et décrochent la majorité des sièges au futur Parlement.

La clôture de cette phase de proclamation marque une étape majeure du processus électoral engagé pour le renouvellement des institutions représentatives du pays.

Ces consultations électorales visaient à pourvoir les 147 sièges de la future Assemblée nationale ainsi qu’à renouveler les exécutifs locaux dans les 375 communes urbaines et rurales du territoire.

Après la publication des résultats du scrutin majoritaire uninominal, la directrice générale des élections, Djenabou Touré, a procédé à la proclamation des résultats du scrutin majoritaire plurinominal et du scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle.

Selon les chiffres communiqués par la DGE :

Taux de participation : 52,87 % ;

Nombre de suffrages valablement exprimés : 3 448 994.

À l’issue du dépouillement provisoire, le mouvement Génération pour la modernité et le développement (GMD) confirme sa domination sur l’échiquier politique national.

Le mouvement et ses cinq formations alliées obtiennent la majorité des sièges parlementaires. Sur la liste nationale, la coalition totalise 34 sièges, tandis qu’au scrutin majoritaire uninominal, la GMD s’impose dans une grande partie des circonscriptions du pays.

Les résultats provisoires du scrutin plurinominal placent également la GMD en tête dans plusieurs localités de la Basse-Guinée, de la Moyenne-Guinée, de la Haute-Guinée, de la Guinée forestière ainsi que dans plusieurs communes de la région spéciale de Conakry.

Parmi les principales circonscriptions remportées figurent :

Boké, avec quatre élus ;

Kankan, avec cinq sièges ;

Kindia, avec quatre élus ;

Siguiri, avec cinq représentants ;

Nzérékoré, avec quatre élus ;

Labé, avec trois élus ;

Ratoma, Matoto, Lambanyi, Tombolia et Sonfonia dans la capitale.

Le parti FRONDEG obtient notamment un siège dans la circonscription de Koundara, tandis qu’AGN décroche une représentation à Gbessia.

Le scrutin a également permis de désigner les représentants de la diaspora guinéenne. Les résultats provisoires attribuent les quatre sièges de la diaspora à la GMD :

Afrique : GMD ;

Amérique : GMD ;

Asie : GMD ;

Europe : GMD.

Au titre de la représentation proportionnelle, plusieurs formations politiques feront leur entrée au futur Parlement.

Parmi les principales forces représentées figurent :

Union pour un Mouvement Populaire (UMP) : 9 sièges ;

Nouveau Départ : 7 sièges ;

Rassemblement Guinéen du Travail (RGT) : représentation obtenue ;

Forces des Intègres pour la Démocratie et la Liberté (FIDEL) : représentation obtenue ;

Union pour la Démocratie et le Développement (UDD) : représentation obtenue.

D’autres formations politiques décrochent également des sièges, notamment l’Alliance Démocratique pour le Changement (ADC), Avenir Guinée Nouvelle (AGN), l’Alliance pour le Renouveau et le Progrès (ARP), le Bloc Libéral (BL), la Nouvelle Génération pour la République (NGR), le Parti de l’Action Citoyenne pour le Travail (PACT), le Parti des Démocrates pour l’Espoir (PADES), le Rassemblement pour la Démocratie Nationale (RDN), le Rassemblement des Guinéens pour l’Alternance (RGA), le Rassemblement pour une Guinée Prospère (RGP), le Rassemblement pour la Renaissance et le Développement (RRD), l’Union Démocratique de Guinée (UDG) et l’Union des Forces du Changement (UFC).

Ces résultats demeurent provisoires dans l’attente d’éventuels recours et de leur validation définitive conformément aux dispositions électorales en vigueur.

Aminata Camara