N’Zérékoré : à 20 ans, elle donne naissance à des triplés et appelle à l’aide

Âgée de 20 ans, Elisa Pivi, originaire de Sillissou, district relevant de la sous-préfecture de N’Zébéla, dans la préfecture de Macenta, a donné naissance par césarienne à des triplés, dont un garçon, à l’hôpital régional de N’Zérékoré, dans la journée du jeudi 28 mai 2026.

Accouchée dans les meilleures conditions, la jeune dame partage à la fois un moment de joie immense et de détresse financière. Pendant cette période pleine d’épreuves, son mari est attendu au grand rendez-vous du baccalauréat, session 2026, à Kindia.

Entre gratitude envers Dieu, reconnaissance envers le personnel soignant et témoignage, la famille, confrontée désormais aux défis de la prise en charge des nouveau-nés, tend la main aux personnes de bonne volonté pour une assistance humanitaire. Elle l’a fait savoir dans un entretien accordé à notre correspondant, ce jeudi 3 juin 2026.

Ayant déjà vécu des moments très difficiles durant sa grossesse, Elisa Pivi se trouve à nouveau face à un bouleversement aussi inattendu qu’émouvant.

Malgré l’ampleur de cette épreuve, la mère des triplés rend grâce à Dieu pour ce qu’elle considère comme un don exceptionnel.

« Je remercie Dieu de m’avoir fait ce don. J’ai accouché le jeudi passé, à l’hôpital régional de N’Zérékoré. Depuis le début de la grossesse jusqu’à mon accouchement, je tombais malade fréquemment, et ça me faisait souffrir. Mon mari n’a pas non plus de moyens. Il est un élève candidat qui va passer le baccalauréat unique cette année à Kindia. Je suis avec mon homonyme qui fait tout son possible pour moi. Et, je suis agréablement surprise d’avoir ces enfants. J’ai 20 ans, et je suis à mon premier geste. À l’hôpital, les médecins se sont bien occupés de nous, et on n’a pas eu de difficultés majeures là-bas », a fait savoir Elisa Pivi, mère des triplés.

L’arrivée de trois nouveau-nés à la fois, qui est toutefois une source de joie pour Elisa Pivi, soulève cependant d’énormes défis matériels pour cette jeune ménagère. Soucieuse de l’entretien et de l’éducation des triplés, la jeune femme lance un appel empreint d’espoir aux autorités, aux organisations humanitaires ainsi qu’aux personnes de bonne volonté, plus particulièrement à la ministre de la Femme, de la Famille et des Solidarités, afin d’obtenir un accompagnement pour ses enfants.

« Je demande humblement de l’aide à l’Etat, aux institutions sociales et humanitaires, singulièrement à madame la ministre de la femme, de la famille et des solidarités ainsi qu’aux personnes de bonne volonté. Mon appel va plus particulièrement au Président Mamadi Doumbouya, afin de nous venir en aide pour le soutien de ces enfants. Je ne suis qu’une femme ménagère », a lancé la jeune mère.

Ayant vécu le parcours d’Elisa Pivi, marqué non seulement par l’inquiétude, mais aussi par un élan de solidarité, l’homonyme de la mère des triplés s’est jointe à la jeune femme pour attirer l’attention des autorités sur leur préoccupation.

À l’entame de son intervention, la dame a salué le professionnalisme des agents de santé. Ensuite, elle a lancé un appel aux bonnes volontés pour soutenir cette jeune famille désormais confrontée aux nombreuses charges liées notamment à l’éducation et à l’entretien des nouveau-nés. Entre soulagement, gratitude et inquiétude pour l’avenir, l’homonyme d’Elisa Pivi revient sur les moments forts qui ont précédé la naissance des triplés.

« Elle avait trop développé cette grossesse. Partout on passait, ça attirait l’attention des gens. Je l’avais envoyé à Koulé mais les médecins m’ont recommandé de venir à N’Zérékoré. Une fois ici, on a fait l’écographie, et on m’a dit que c’est des triplés. C’est ainsi que nous nous sommes rendus à l’hôpital régional. Là-bas, ils m’ont dit qu’elle devrait accouché par césarienne. Il y avait deux (2) autres femmes qui nous précédaient pour leur accouchement. Mais, vu l’état de mon homonyme Elisa, les gens nous ont aidés à ce qu’elle passe en avant. Les médecins se sont bien occupés de nous jusqu’à ce qu’elle accouche. Ils ne nous ont rien demandé comme argent. Ils se sont bien occupés d’elle jusqu’à son accouchement. En tout cas, on n’a pas connu de difficulté à l’hôpital. Et, c’est ainsi que les médecins nous ont bien traités. Aujourd’hui, je demande à toutes les personnes de bonne volonté de nous venir en aide pour le soutien et les besoins de ces enfants. C’est un don de Dieu pour nous. Ces enfants ont besoin de manger, de s’habiller, ainsi que leur problème de santé et d’étude. Nous sommes de Sillissou, dans la sous-préfecture de N’Zébéla, située à plus d’une soixantaine de kilomètres de N’Zérékoré. La maman qui est mon homonyme n’est qu’une ménagère qui est à son premier geste. Nous demandons de l’aide notamment au Président Mamadi Doumbouya », a lancé Dame Élisa.

La naissance de ces triplés n’est pas seulement l’histoire d’un heureux événement. Elle témoigne également d’un long parcours médical pour une famille aux moyens limités, qui regarde vers l’avenir avec autant d’espoir que de préoccupations.

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré