SADEN 2026 : l’IA présentée comme un levier décisif pour les PME guinéennes

Lors de la plénière VIII de la 5ᵉ édition du Salon des Entrepreneurs de Guinée (SADEN), un panel de haut niveau a exploré les opportunités concrètes permettant aux (T)PME locales de se doter d’outils technologiques afin de mieux se positionner sur les marchés du méga-projet Simandou 2040. Les échanges ont mis en évidence une conviction partagée : l’intelligence artificielle n’est plus une perspective futuriste, mais un levier opérationnel immédiat pour renforcer la compétitivité.

Ouvrant les débats, Rose Pola Pricemou, Conseillère chargée des Nouvelles Technologies et de l’IA à la Présidence de la République, a salué la vitalité du génie technologique national, illustrée notamment par les récents succès de jeunes Guinéens devenus vice-champions mondiaux lors d’un concours Huawei. Elle a également révélé que la Guinée est le premier pays francophone d’Afrique à adopter la démarche AILA du PNUD pour évaluer son niveau de préparation à l’intégration de l’IA, une initiative ayant débouché sur une feuille de route nationale ainsi que sur des textes clés relatifs à la protection des données personnelles et à la cybersécurité.

Pour la Conseillère à la Présidence, les retombées de cette dynamique doivent impacter directement l’économie locale. Sur les 122 projets de la première phase du programme Simandou, le secteur du numérique occupe la 22ᵉ place, ouvrant ainsi un large éventail d’opportunités.

Mme Pricemou a insisté sur la nécessité de rendre ces outils accessibles aux acteurs du terrain, notamment les commerçants du grand marché de Madina, sans exiger d’eux une expertise technique avancée.

« Est-ce qu’on a des start-up capables de développer des algorithmes pour qu’un vendeur de Madina puisse demander à une IA, dans sa langue maternelle, de lui préparer un dossier de candidature aux appels d’offres de la plateforme publique Telemo ? C’est vers cela que nous devons aller », a-t-elle déclaré.

Le débat a pris une tournure plus pragmatique avec l’intervention de Mountaga Keïta, Fondateur et CEO de Tulip Industries. Il a appelé les entrepreneurs locaux à démystifier l’intelligence artificielle et à l’intégrer dans leur gestion quotidienne. Évoquant le rythme d’exécution « pharaonique » du projet Simandou, il a mis en garde contre toute forme d’attentisme face à une concurrence internationale déjà bien engagée.

« Si vous croyez que vous allez continuer avec la calculatrice ou le fichier Excel, I’m sorry, ça ne va pas se passer. Les besoins autour de ce projet sont énormes, et tous les pays limitrophes ainsi que des professionnels venus d’Europe ou d’Amérique du Nord foncent actuellement sur la Guinée. Les entrepreneurs locaux ne doivent souffrir d’aucun complexe. Bougez-vous, car le monde entier toque à notre porte », a-t-il lancé à l’assistance.

Mountaga Keïta a également insisté sur la nécessité de nouer des partenariats internationaux stratégiques, tout en exigeant un véritable transfert de compétences afin d’éviter que les talents guinéens ne soient cantonnés à des fonctions secondaires au sein des multinationales. Il a, par ailleurs, encouragé le public à s’approprier les plateformes d’apprentissage gratuites disponibles.

De son côté, Oumar Camara, Directeur Général d’Efficience Globale et de Wonsiga, a apporté une lecture plus managériale des enjeux. Selon lui, l’écosystème Simandou 2040 générera de multiples défis sectoriels, notamment dans la logistique, qui représentent autant d’opportunités pour les entrepreneurs attentifs. Il a rappelé les quatre piliers classiques de la réussite d’un projet : idée, vision, ressources financières et capital humain tout en y ajoutant une condition essentielle.

« C’est comme une table à quatre pieds : si l’un manque, la table tombe. Mais au-delà de ce que l’école nous enseigne, il faut une volonté de fer. Sans la volonté d’aboutir, même avec tous les moyens du monde, le projet n’aboutira pas », a-t-il souligné.

Ce panel a ainsi mis en lumière la convergence entre contenu local et transition numérique, offrant aux PME guinéennes une opportunité historique de monter en gamme et de s’imposer dans la dynamique économique autour de Simandou.

Thierno Amadou Diallo