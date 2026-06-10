Infrastructures : la Guinée accueille le Forum économique sectoriel du BTP Côte d’Ivoire-Guinée

La République de Guinée a accueilli, ce mercredi 10 juin 2026, le Forum économique sectoriel du BTP Côte d’Ivoire-Guinée. La cérémonie, organisée dans un complexe hôtelier de la capitale, a été présidée par le ministre du Plan et de la Coopération internationale, en présence du ministre des Infrastructures ainsi que de représentants d’entreprises ivoiriennes du bâtiment et des travaux publics.

Cette rencontre économique vise notamment à favoriser les partenariats, créer des synergies entre les entreprises ivoiriennes et guinéennes, encourager les investissements croisés et stimuler les opportunités d’affaires dans le secteur du BTP et les activités connexes.

Pour Lamine Koné, président du Groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics (GIBTP), ce forum constitue une importante plateforme d’échanges destinée à renforcer la coopération économique bilatérale dans le domaine des infrastructures.

« Les séances plénières qui suivront les ateliers sectoriels, ainsi que les rencontres B2B prévues à cet effet, sont autant d’opportunités qui s’offrent à nous. Ces travaux devraient nous permettre d’identifier les obstacles et de formuler des propositions en faveur d’une meilleure synergie entre les entreprises ivoiriennes et guinéennes pour des investissements fructueux dans le secteur du BTP. Au-delà des ateliers thématiques, je vous invite, chers collègues, à profiter des séances B2B pour nouer des contacts et établir des partenariats solides dans une logique gagnant-gagnant », a-t-il souligné.

Au nom du patronat guinéen, Ismaël Condé a salué cette initiative, estimant qu’elle intervient à un moment stratégique pour la Guinée.

« Notre pays s’est engagé dans une dynamique ambitieuse de transformation économique portée par la vision des plus hautes autorités, sous le leadership du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, à travers le programme Simandou 2040. Cette vision dépasse largement le cadre d’un projet minier. Elle porte l’ambition de construire une économie plus diversifiée et plus industrialisée, capable de transformer davantage de matières premières sur place, de gagner en compétitivité et de mieux s’intégrer aux chaînes de valeur régionales et internationales », a-t-il déclaré.

Selon lui, le secteur du BTP constitue l’un des piliers essentiels de cette transformation économique.

« C’est pourquoi nous saluons l’initiative du Groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics, qui a choisi la Guinée comme destination de cette importante mission économique. Nous y voyons un signal fort de confiance, mais aussi une occasion privilégiée de créer des passerelles entre les entreprises de nos deux pays et de promouvoir des partenariats mutuellement bénéfiques », a-t-il ajouté.

L’ambassadeur de Côte d’Ivoire en Guinée, Issouf Koulibaly, a également mis en avant l’excellence des relations de coopération entre les deux pays, notamment sur le plan économique.

« Les échanges commerciaux entre nos deux pays ont connu une forte dynamique, avec une progression globale de 78 % entre 2023 et 2024. Ainsi, les exportations ivoiriennes vers la Guinée ont atteint un niveau record de 2,18 milliards de dollars, faisant de la Côte d’Ivoire l’un des principaux fournisseurs de la Guinée dans l’espace CEDEAO. Saisissant l’opportunité du présent forum, nos deux pays s’engagent à renforcer davantage cette coopération économique, notamment à travers les projets structurants contenus dans le programme Simandou 2040 », a-t-il indiqué.

Devant un parterre d’acteurs du BTP guinéens et ivoiriens, le ministre des Infrastructures, Facinet Sylla, a évoqué deux défis majeurs auxquels son département est confronté, invitant les participants à réfléchir à des solutions concrètes.

« Depuis bientôt cinq mois que je suis à la tête du département des Infrastructures, il y a deux défis que j’aimerais partager avec vous. Beaucoup d’entrepreneurs viennent nous voir pour affirmer qu’ils ont les capacités techniques nécessaires. Mais lorsqu’on approfondit les discussions, la question du financement constitue souvent un obstacle majeur. Durant vos délibérations, je vous invite à réfléchir à des mécanismes permettant de financer ces projets. Aujourd’hui, grâce à une gestion macroéconomique saine, nos fondamentaux figurent parmi les meilleurs de la sous-région. Nous avons un taux d’inflation à un chiffre et des réserves de change confortables, supérieures aux trois mois d’importation généralement requis », a-t-il expliqué.

Abordant le second défi, le ministre a insisté sur la nécessité de valoriser les importants équipements utilisés dans le cadre du projet Simandou.

« Nous venons d’achever la mise en œuvre du plus grand projet minier du monde. Les équipements qui ont servi à réaliser ces infrastructures gigantesques sont aujourd’hui en Guinée. Certains matériels n’existent nulle part ailleurs dans le pays. Pour vous donner une idée, ils ont permis la réalisation de tunnels de plus de 11 kilomètres d’un seul tenant, pour un total de près de 22 kilomètres de tunnels, ainsi que la construction de 650 kilomètres de voies ferrées doubles, soit 1 300 kilomètres linéaires. Tout ce matériel se trouve aujourd’hui en Guinée. C’est un défi considérable pour nous. Ce serait un échec collectif de voir ces équipements quitter à nouveau le pays sans être valorisés », a-t-il déclaré.

Présidant l’ouverture des travaux, le ministre du Plan et de la Coopération internationale, Ismaël Nabé, a rappelé que cette rencontre devait déboucher sur des résultats concrets.

« Nous attendons de vos travaux des propositions pratiques pour lever les obstacles qui freinent encore les investissements transfrontaliers. Nous attendons également des recommandations pour simplifier les procédures administratives, faciliter la mobilité des entreprises et renforcer l’accès au financement des projets structurants. Nous espérons surtout voir émerger des partenariats capables de transformer les ambitions de nos gouvernements en réalisations concrètes sur le terrain, car les défis auxquels nous faisons face aujourd’hui sont trop importants pour être relevés isolément », a-t-il déclaré.

À rappeler que ce forum est destiné aux entreprises du BTP, aux investisseurs, aux promoteurs immobiliers ainsi qu’à l’ensemble des acteurs intervenant dans les secteurs des infrastructures et de la construction.

Balla Yombouno