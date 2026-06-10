Pèssè Awards 2026 : une première édition pour célébrer les héros de la comédie guinéenne

À deux jours de la première édition de la soirée de récompense des cinéastes et comédiens locaux de Guinée, prévue le vendredi 12 juin dans un complexe hôtelier de la place, les organisateurs des Pèssè Awards, accompagnés de leurs partenaires, ont animé une conférence de presse ce mercredi 10 juin 2026 afin de présenter les ambitions de cet événement consacré à la valorisation du cinéma guinéen.

Portée par l’entreprise Maroff Global Business, cette initiative entend mettre en lumière le travail des acteurs du cinéma local et contribuer à une meilleure reconnaissance de leur apport au rayonnement culturel du pays.

Prenant la parole, la commissaire générale des Pèssè Awards, Mariam Maroff Camara, a expliqué que cette cérémonie est née d’un constat : malgré leur rôle important dans la société, les cinéastes et comédiens restent encore peu célébrés.

« Pèssè Awards, c’est une activité majeure qui vise à valoriser les cinéastes et comédiens locaux. Vous savez, on a tendance ici à célébrer les artistes, les journalistes, les promoteurs, etc. Pourquoi pas les cinéastes ? C’est dans ce sens que nous avons pensé à eux. Nous célébrons la nouvelle génération, mais aussi les anciens qui ont marqué leur temps, notamment Massalamissali et Sodia. Vous savez, les comédiens sont synonymes de bonne humeur. Nous devons les célébrer, les honorer et les récompenser parce que c’est ce qu’ils méritent », a-t-elle déclaré.

Au-delà des distinctions, les organisateurs souhaitent faire de cette cérémonie une véritable vitrine des valeurs culturelles nationales.

Le choix du nom « Pèssè Awards » ainsi que l’orientation artistique de l’événement s’inscrivent dans cette logique de valorisation des traditions guinéennes. Pour l’occasion, les organisateurs ont annoncé une mise en avant des textiles locaux tels que le Kendili, la Forêt sacrée ou encore le Leppi, afin d’offrir une identité culturelle forte à l’événement.

Concernant les récompenses, la commissaire générale a précisé qu’un processus de sélection fondé sur des critères techniques permettra d’évaluer les œuvres en compétition.

Au total, 14 catégories seront récompensées :

Meilleur acteur principal ;

Meilleure actrice principale ;

Meilleur acteur secondaire ;

Meilleure actrice secondaire ;

Meilleur réalisateur ;

Meilleure troupe ;

Meilleur comédien de téléfilm ;

Meilleure comédienne ;

Meilleur comédien web ;

Meilleur duo comique web de l’année ;

Meilleur one-man-show ;

Meilleure révélation comédien(ne) de l’année ;

Meilleur scénario ;

Meilleur film.

À ces distinctions s’ajoutera un prix spécial destiné à honorer une personnalité majeure de la comédie guinéenne, dont l’identité n’a pas été dévoilée.

Présent à cette rencontre, Soumah Mohamed Damas, président de la Fédération nationale des comédiens et cinéastes de Guinée, a salué cette initiative qu’il considère comme un signal fort pour le secteur.

« Nous sommes dans un sentiment de joie d’avoir une entreprise comme celle-ci qui vient célébrer, s’il le faut, le cinéma guinéen, mais aussi encourager les talents à émerger davantage. Notre message commencera par dire merci à Maroff Global Business parce qu’aujourd’hui, il faut savoir que le cinéma, au-delà du divertissement, s’il est soutenu, est une industrie qui produit non seulement beaucoup d’argent, mais qui vend aussi la culture guinéenne au niveau national et international plus que toute autre chose. Donc, si nous nous retrouvons dans un événement comme celui-ci, Pèssè Awards, pour célébrer le mérite des comédiens guinéens, nous en sommes réjouis », a-t-il fait savoir.

Selon lui, les acteurs évoluant dans le cinéma populaire fournissent d’importants efforts sans bénéficier d’une reconnaissance à la hauteur de leur engagement.

Par ailleurs, il a lancé un appel à l’ensemble des professionnels du secteur afin de soutenir cette initiative, qu’ils soient nominés ou non.

« Je vais m’adresser à nos éléments, à ces acteurs, pour demander à tout le monde de soutenir cette initiative parce qu’elle vient pour nous. Elle vient pour nous aider. Elle vient encore davantage pour nous éclairer. Donc, j’en appelle à tout le monde, que ceux qui sont nominés ou ceux qui ne le sont pas parmi les comédiens prennent à bras-le-corps cette initiative. Au sortir de cet événement, c’est la comédie qui gagne, c’est la Guinée qui gagne. Personne n’est perdant, personne n’est victorieux. Nous avons encore une plateforme qui vient s’ajouter aux anciennes plateformes pour nous célébrer, nous honorer et reconnaître notre mérite dans tout ce que nous sommes en train de faire », a-t-il conclu.

De son côté, le responsable de la communication des Pèssè Awards, Mohamed Chérif, a tenu à clarifier certaines perceptions autour du nom de l’événement.

Selon lui, plusieurs réactions ont laissé entendre que cette cérémonie serait destinée à une seule communauté ou associée à certaines troupes artistiques.

« Il faut souligner que cet événement n’est pas réservé aux Soussous, parce que nous avons reçu beaucoup d’appels. Beaucoup de personnes nous disent que le nom “Pèssè” est en soussou. Il y en a même qui font allusion à la troupe “Massalamissali”. Pèssè Awards est un événement qui concerne tous les Guinéens. C’est la raison pour laquelle, au début, nous parlions d’une cérémonie de récompense et de distinction des acteurs du monde culturel, notamment du cinéma local. Mais au fil du temps, nous avons décidé de trouver un nom authentique qui rassemble tout le monde », a-t-il expliqué.

Pour finir, il a lancé un appel à la mobilisation des acteurs culturels, producteurs, cinéastes et partenaires afin de faire de cette première édition un succès.

« Nous demandons à tout un chacun de se retrouver à travers cet événement et nous remercions déjà la presse ainsi que toutes les personnes qui ont accepté de nous accompagner. Ce n’est que le début et nous pensons qu’elles continueront à nous accompagner jusqu’à la finale. Nous espérons que tous les acteurs locaux, cinéastes et producteurs, vont se mobiliser pour accompagner cette cérémonie de la plus belle des manières. L’événement est 100 % local », a-t-il conclu.

Aminata Camara