Mondial 2026 : Washington justifie l’exclusion d’Omar Abdulkadir

L’arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan, élu meilleur arbitre africain de l’année 2025 par la CAF, s’est vu refuser l’accès au territoire américain à quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026. Mercredi, les autorités américaines ont finalement expliqué les raisons de cette décision qui suscite de vives réactions dans le monde du football.

Contactée par The Athletic, l’administration du président Donald Trump a indiqué que le refus d’entrée était motivé par des préoccupations liées à la sécurité nationale.

Selon les autorités américaines, des informations jugées compromettantes auraient révélé des liens présumés avec des membres d’organisations terroristes, rendant l’intéressé inéligible à l’entrée sur le territoire américain en vertu de la Loi sur l’immigration et la nationalité.

Toutefois, interrogée sur la nature exacte de ces liens présumés ainsi que sur l’identité de l’organisation concernée, la Maison Blanche n’a fourni aucun détail supplémentaire.

Cette affaire, qui a déjà provoqué de nombreuses réactions dans le milieu sportif, continue d’alimenter les débats.

Plus tôt, la FIFA avait rappelé qu’elle n’intervenait pas dans les procédures d’immigration des pays hôtes et qu’elle avait été informée que le statut d’Omar Artan « ne serait pas modifié pour le moment ».

De son côté, l’arbitre somalien a réagi avec retenue, affirmant rester « positif et concentré sur les prochains défis » de sa carrière. Il a également adressé ses encouragements aux officiels appelés à participer à la compétition.

En l’absence d’éléments publics permettant d’étayer les accusations avancées par Washington, la décision continue de diviser l’opinion.

Pour certains, il s’agit d’une mesure de sécurité relevant de la souveraineté des États-Unis. D’autres s’interrogent sur ses conséquences sportives et sur l’image d’un tournoi censé rassembler le monde entier.

Depuis l’annonce de son exclusion, les messages de soutien affluent de plusieurs pays, notamment du Canada, l’un des coorganisateurs de la compétition.

« Tu seras le bienvenu au Canada ! », peut-on lire dans plusieurs réactions relayées sur les réseaux sociaux.

L’ancien président de la FIFA, Joseph Blatter, a également exprimé son indignation. « Il est inacceptable qu’un officiel ne soit pas admis dans un pays où la compétition doit se tenir. Dans de tels cas, la compétition ne devrait pas avoir lieu », a-t-il déclaré.

Alors que la Coupe du Monde 2026 s’apprête à démarrer, l’affaire Omar Abdulkadir Artan continue de soulever des interrogations sur l’équilibre entre impératifs sécuritaires et esprit universel du sport.

Lonceny Camara