Contentieux électoral à Kankan : le TPI rebat les cartes dans plusieurs communes

Le Tribunal de première instance (TPI) de Kankan a rendu, ce jeudi après-midi, son verdict dans le contentieux électoral opposant plusieurs partis politiques et listes indépendantes à la Direction générale des élections (DGE). Une décision qui modifie les résultats dans certaines communes rurales de la préfecture et redistribue les cartes au sein de plusieurs conseils communaux.

Au total, six communes rurales étaient concernées par cette procédure judiciaire : Batè-Nafadji, Karfamoriah, Tokounou, Boula, Djélibakoro et Fodécariah-Balimana. Dans plusieurs de ces localités, la Génération pour la Modernité et le Développement (GMD), formation proche de la mouvance présidentielle, contestait les résultats provisoires publiés par la DGE.

Saisi par la GMD, la liste Balimana Nafako ainsi que le Parti des Intègres de Boula, le tribunal a déclaré recevables les différents recours introduits contre les résultats électoraux. Après de longues heures de débats, les magistrats ont rendu une décision qui confirme certains résultats et en modifie d’autres.

À Batè-Nafadji, Djélibakoro, Tokounou, Boula et Karfamoriah, le tribunal a maintenu les résultats provisoires proclamés par la DGE. En revanche, à Fodécariah-Balimana, les juges ont retenu comme résultats définitifs ceux issus des Commissions administratives de centralisation des votes (CACV), contrairement aux chiffres publiés par l’organe de gestion des élections.

Cette décision modifie sensiblement l’issue du scrutin dans cette commune rurale située à environ 55 kilomètres du centre-ville de Kankan. Selon le verdict prononcé par Mamadou Saliou Diakité, la liste Balimana Nafako obtient 2 830 voix et 12 sièges, contre 2 802 voix et 11 sièges pour la GMD.

Réagissant à l’issue de l’audience, le substitut du procureur près le Tribunal de première instance de Kankan, Bangaly Feindouno, s’est réjoui du déroulement de la procédure :

« Nous sommes satisfaits parce que nous sortons d’une procédure qui n’est pas ordinaire, qu’on appelle le contentieux électoral. Le ministère public a formulé ses observations et nous avons constaté que celles-ci ont été prises en compte dans la décision rendue aujourd’hui. C’est donc une décision qui nous satisfait », a-t-il déclaré.

La décision a également suscité la satisfaction de plusieurs requérants. À Fodécariah-Balimana, où la GMD avait initialement été déclarée victorieuse par la DGE, la justice a finalement donné raison à la liste Balimana Nafako.

Présent à l’audience, Mamoudou 1 Doumbouya, représentant de cette formation politique, n’a pas caché sa joie après le prononcé du jugement :

« Je suis très content après le verdict final. Je remercie les magistrats qui se sont rendus dans les CACV. Nous avons discuté hier et la justice a été rendue ce matin. Les voix qui nous avaient été soustraites nous sont restituées. Nous saluons cette clarté, cette transparence dans le travail de notre justice. On croit maintenant que notre justice est indépendante au regard de ce que nous avons vu ce matin », a-t-il souligné.

Avec cette décision, les procédures engagées à la suite de la proclamation des résultats provisoires prennent officiellement fin. Le jugement sera notifié à la Direction générale des élections ainsi qu’aux partis et listes concernés.

Michel Yaradouno, depuis Kankan