Fassou Pé Loua avertit : « Tout candidat surpris en fraude sera éliminé et les surveillants sanctionnés »

À quelques jours du lancement des examens nationaux de la session 2025-2026, les autorités éducatives de Yomou affichent leur détermination à garantir des évaluations crédibles, transparentes et exemptes de toute fraude. La Direction préfectorale de l’Éducation (DPE) assure avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour le bon déroulement des épreuves.

C’est ce qu’a déclaré Fassou Pé Loua, Directeur préfectoral de l’Éducation de Yomou, lors d’un entretien accordé à notre rédaction ce jeudi 11 juin 2026. Selon lui, 7 408 candidats, dont 3 235 filles, sont attendus cette année aux différents examens nationaux dans la préfecture.

Dans le détail, le Certificat d’Études Élémentaires (CEE) enregistre 4 552 candidats, dont 2 094 filles. Le Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC) compte 1 657 candidats, parmi lesquels 703 filles. Quant au Baccalauréat Unique, il mobilisera 1 199 candidats, dont 438 filles.

Pour accueillir ces effectifs, 33 centres d’examen ont été retenus à travers la préfecture. Au total, 246 salles de classe serviront de cadre aux épreuves, sous la supervision de 492 surveillants et 99 encadreurs.

Face aux risques de fraude, la DPE affirme avoir renforcé les mesures préventives à travers des campagnes de sensibilisation menées auprès des candidats, des surveillants et des responsables de centres afin de rappeler les règles en vigueur.

« Les téléphones portables et tous les appareils électroniques connectés sont strictement interdits dans les centres d’examen. Tout candidat surpris en situation de fraude sera immédiatement éliminé et les surveillants complices seront sanctionnés », a prévenu le DPE.

Concernant l’utilisation des réseaux sociaux et des groupes de messagerie, souvent mis en cause lors des examens, les autorités éducatives mettent en garde contre toute tentative de diffusion ou de partage illicite des sujets.

Fassou Pé Loua recommande aux candidats de privilégier le travail personnel, la discipline et l’honnêteté. Il invite également les parents à accompagner leurs enfants durant cette période décisive et appelle les encadreurs à faire preuve de rigueur dans l’application des textes réglementaires.

Pour cette session 2026, la Direction préfectorale de l’Éducation ambitionne d’obtenir des résultats satisfaisants avec des taux de réussite estimés entre 45 et 60 % au CEE, entre 70 et 75 % au BEPC, et entre 50 et 60 % au Baccalauréat Unique.

« Notre souhait est que ces examens se déroulent dans la sérénité, sans fraude et dans le strict respect des règlements qui encadrent les examens », a conclu Fassou Pé Loua, Directeur préfectoral de l’Éducation de Yomou.

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré