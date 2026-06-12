La Guinée investit dans ses cerveaux : 22 hauts cadres couronnés à Paris au terme d’une formation d’élite

PARIS — C’est dans un amphithéâtre parisien, sous les ors de la coopération franco-guinéenne, qu’une page s’est tournée ce jeudi 11 juin 2026. À l’Agence française de Développement (AFD), 22 cadres de l’administration publique guinéenne ont reçu leurs attestations de fin de formation, au terme de 22 semaines d’un parcours exigeant mené entre l’Institut National du Service Public (INSP) de Paris et l’IRA de Lille. Une cérémonie présidée par le ministre de la Modernisation de l’Administration et de la Fonction Publique, Faya François Bourouno.

Un programme ancré dans la vision Simandou 2040

Ce n’est pas un hasard si le programme INITIA Guinée — Initiative pour la Transformation et l’Innovation Administrative — trouve ses racines dans le chantier stratégique de Simandou 2040. Pilier 2 de cette vision transformatrice, volet consacré à l’éducation et au renforcement du capital humain, INITIA incarne la conviction profonde du gouvernement guinéen : la vraie richesse du pays ne se mesure pas en tonnes de bauxite, mais en compétences humaines.

Issus de huit départements ministériels, les 22 auditeurs ont suivi entre le 15 janvier et le 12 juin 2026 un cursus dense de 343 heures de cours, ponctué par l’intervention de 47 experts et 16 visites de terrain dans des institutions de premier plan — l’Assemblée Nationale, le Sénat, la Cour des Comptes, la Préfecture des Hauts-de-Seine ou encore l’UNESCO.

Le capital humain, priorité d’État

Devant un parterre de hauts responsables de l’AFD, d’Expertise France, de l’INSP et de l’IRA de Lille, le ministre Bourouno a planté le décor avec une conviction sans détour.

« Il y a effectivement quelques mois à Conakry, sous la présidence de M. le président du comité stratégique Simandou, Djiba Diakité, ministre directeur de cabinet de la présidence, nous lancions le départ de ces 22 lauréats pour ce séjour ici en France. À cette occasion, nous leur avions confié une mission : partir pour apprendre, s’ouvrir aux meilleures pratiques professionnelles internationales et revenir mieux préparer pour servir la Guinée, notamment contribuer efficacement à la mise en œuvre de la vision Simandou 2040, une vision transformatrice à travers laquelle aujourd’hui, la Guinée est en train de devenir un modèle dans la sous-région en termes de transformation effective de la situation économique, sociale et surtout politique. Aujourd’hui, nous nous retrouvons ici à Paris, dans ce local très prestigieux, pour constater avec fierté le chemin parcouru et célébrer les résultats obtenus. Cette cérémonie constitue certes la clôture d’un programme de formation, mais elle représente surtout une étape importante dans le vaste chantier de transformation de l’administration publique engagée sous le leadership de son excellence, Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l’État », a souligné le ministre.

Il a également insisté sur l’impératif de former une jeunesse nombreuse mais encore sous-qualifiée pour répondre aux défis de la transformation nationale.

« Nous avons la chance d’avoir une population avec les deux tiers constitués par la jeunesse, ce qui fait du pays un vivier de ressources humaines, mais qu’il faut valoriser, parce qu’il y a aujourd’hui un déficit de qualifications professionnelles, un déficit de compétences pour contribuer efficacement à la mise en œuvre de toute la transformation qu’on vit aujourd’hui. Le chef de l’État, à travers son gouvernement, a mis le capital humain au cœur des priorités. Aujourd’hui, on est devenu le premier exportateur de bauxite. Mais pour le chef de l’État, ce n’est pas ce qui va développer à long terme la Guinée. Ce qui développera à long terme la Guinée, c’est de construire le capital humain, c’est de former les Guinéens, c’est de créer, développer des compétences. Et cette initiative s’inscrit parfaitement dans cette logique », a expliqué Faya François Bourouno.

Briser la centralisation : la victoire des régions

L’un des traits les plus saillants de cette promotion est sans doute sa géographie. Rompant avec la tradition d’une administration concentrée à Conakry, le programme PAPAP a délibérément orienté sa sélection vers les cadres en poste à l’intérieur du pays. Un choix salué avec chaleur par le ministre.

« Je voudrais rappeler un aspect particulièrement symbolique de cette cohorte. Lors de la cérémonie de départ à Conakry, j’avais souligné que 80% des bénéficiaires provenaient des régions de l’intérieur du pays. Je crois que c’était la plus grande contribution du programme PAPAP à la transformation de notre administration. Le programme avait ciblé les administrateurs de l’intérieur du pays. Le plus souvent chez nous, on a hérité d’une administration où ceux qui sont mutés à l’intérieur sont des oubliés. Ils bénéficient moins d’avantages que ceux qui sont au niveau de la capitale. Grâce à cette initiative du PAPAP, il y a eu effectivement une mobilisation forte, une intervention au profit de ces bénéficiaires. Aujourd’hui, nous sommes honorés de constater que ceux qui servent à Mali, à Mandiana, à Kouroussa, à Labé, à Youmou… N’Zérékoré se retrouvent en France, à Paris, par leur mérite et de bénéficier de ce programme. Cette réalité demeure l’une des plus grandes forces de ce programme. Elle traduit la vision du Président de la République, selon laquelle la Guinée ne se résume pas à Conakry », a-t-il souligné.

Une attestation, une mission

La parole a également été donnée au délégué de la promotion, M. Gono Sagno, dont l’allocution a sonné comme un serment collectif. Articulé autour de 10 compétences clés — pilotage des politiques publiques, transformation numérique, transition écologique, gestion budgétaire, éthique et déontologie — le parcours des auditeurs a été bien plus qu’académique.

« Nous ne recevons pas seulement un diplôme, mais nous recevons plutôt une mission », a martelé M. Sagno. « Cette mission, c’est celle de contribuer activement à l’amélioration de la gouvernance dans notre pays, à la modernisation de l’administration, en suivant l’éthique et la déontologie qui nous ont été enseignées ici. Nous avons constaté ici que l’action de l’agent public français met au cœur l’humain… Notre client, ce sont les usagers du service public. Gardons donc cette flamme du savoir et du service public. Soyons des acteurs du changement dans nos structures respectives », a-t-il indiqué.

Quant au ministre Bourouno, il a conclu son intervention par une promesse ferme doublée d’une exigence claire.

« Le programme que nous sommes en train aujourd’hui de clôturer va générer des effets qui contribueront à la trajectoire de modernisation que nous avons lancée il y a quelque temps. Je n’aime pas promettre, mais je suis très audacieux parfois quand il s’agit de la modernisation de l’État. C’est pour cela que je peux vous rassurer que ces attestations qui ont été remises aujourd’hui ne resteront pas de simples papiers. Vous serez transformés en de véritables ambassadeurs pour promouvoir ces compétences acquises (…) Ce que vous venez de bénéficier aujourd’hui, c’est une mission qu’on vient de vous confier. Et cette mission, il faut la réussir. Vous avez une lourde responsabilité : celle de démontrer que si l’État investit dans ce type de programme, l’État peut récolter des bénéfices au profit des usagers du service public », a-t-il lancé.

Il a par ailleurs annoncé la signature, 72 heures plus tôt, du décret portant création de l’École Nationale d’Administration (ENA) de Guinée — un signal fort de la pérennisation institutionnelle engagée.

Les partenaires français réaffirment leur soutien

Le succès d’INITIA Guinée repose sur une coopération bilatérale solide, adossée au Projet d’Appui au Perfectionnement de l’Administration Publique (PAPAP), financé par l’AFD et exécuté par Expertise France. Mme Sandra Kassab, Directrice Afrique du Groupe AFD, a rappelé les fondamentaux qui guident cet engagement.

« PAPAP et INITIA s’inscrivent dans le contexte fort que l’AFD partage avec ses partenaires : il n’y a pas de développement durable sans institutions solides, crédibles et intègres. La qualité du service public et la lutte contre la corruption sont la clé de la confiance des citoyens dans l’État », a-t-elle déclaré, ajoutant que « former des responsables à l’éthique publique, à la gestion des risques, à l’intégrité dans les processus décisionnels, c’est investir dans le long terme dans le capital institutionnel et l’humain de la Guinée ».

Laurent Marion, Directeur du Département Gouvernance à Expertise France, a pour sa part rendu hommage à l’engagement constant des auditeurs tout au long du séjour. « Tout au long de votre séjour, votre engagement, votre sérieux et votre capacité d’adaptation n’ont jamais failli. Et votre sélection était une reconnaissance de votre potentiel. Cette formation aujourd’hui vient renforcer et confirmer la confiance qui était placée en vous. Je vous souhaite pleine réussite pour la suite de votre parcours professionnel et personnel et surtout, il faut continuer à faire vivre les valeurs du service public avec exigence, intégrité et engagement », a-t-il déclaré.

Mme Cécile Parent-Nutte, Directrice de l’IRA de Lille, et M. Frédéric Rauser, Directeur des Relations Internationales de l’INSP, ont tous deux exprimé le souhait que cette clôture marque moins une fin qu’un commencement — celui d’un réseau vivant de praticiens engagés dans la modernisation de leurs administrations respectives.

Le rendez-vous est pris à Conakry

La remise des attestations et la présentation de cinq idées inspirantes issues de la formation ont conclu la cérémonie dans une atmosphère à la fois solennelle et chargée d’espoir. De retour en Guinée, ces 22 lauréats porteront une responsabilité qui dépasse leur seule carrière : celle de démontrer, par leurs actes, que l’investissement dans la compétence est le plus sûr chemin vers un État au service de ses citoyens.