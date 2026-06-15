Mondial 2026 : Amad Diallo offre la victoire à la Côte d’Ivoire

Après avoir manqué les deux dernières éditions de la Coupe du Monde, la Côte d’Ivoire a réussi son grand retour sur la scène mondiale en s’imposant sur la plus petite des marges (1-0) face à l’Équateur, dans la nuit de dimanche à lundi à Philadelphie.

Pour cette première sortie, le sélectionneur Emerse Faé a aligné un système en 4-4-2 avec Yahia Fofana dans les buts. La défense était composée d’Agbadou, Singo, Doué et Konan. Au milieu de terrain, Franck Kessié, Seko Fofana, N’Guessan et Nicolas Pépé étaient chargés de l’animation offensive, tandis que Yann Diomandé et Élye Wahi occupaient les avant-postes.

Dès les premières minutes, les deux équipes affichent beaucoup d’engagement. Progressivement, les Éléphants prennent le contrôle du ballon et se montrent plus entreprenants.

À la 15e minute, la Côte d’Ivoire passe tout près de l’ouverture du score. La frappe de Seko Fofana est contrée par la défense équatorienne avant que N’Fazoumana ne manque le cadre dans la foulée.

Très remuant sur son côté droit, Yann Diomandé multiplie les débordements et les centres dangereux, mais Élye Wahi manque de peu plusieurs opportunités.

Les Éléphants évitent toutefois le pire sur une mésentente défensive qui profite aux Équatoriens. Heureusement pour les hommes d’Emerse Faé, la barre transversale repousse le danger.

Toujours aussi percutant, Diomandé continue de faire souffrir la défense adverse, mais les Ivoiriens manquent de précision dans le dernier geste.

Au retour des vestiaires, l’Équateur se procure la première occasion franche, mais sa tentative termine sur le poteau.

À la 52e minute, Élye Wahi trouve à son tour la barre transversale après un excellent travail de Yann Diomandé.

Plus entreprenants en seconde période, les Ivoiriens montent en puissance grâce notamment aux entrées d’Amad Diallo et de Bony.

À la 68e minute, Yahia Fofana réalise une parade décisive pour préserver le score nul.

Alors que la rencontre semblait se diriger vers un match nul, le coaching d’Emerse Faé fait la différence. À la 89e minute, Wilfried Singo déborde sur le côté droit avant de servir Amad Diallo, qui conclut l’action avec sang-froid pour offrir la victoire aux Éléphants.

Malgré sept minutes de temps additionnel, les Équatoriens ne parviennent pas à revenir au score.

Lonceny Camara