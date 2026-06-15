Siguiri : « Vous savez comment les autres sont partis », le doyen met en garde le nouveau préfet

C’est la salle de conférence Général Sekouba Konaté du bloc administratif de la préfecture de Siguiri qui a servi de cadre à cette cérémonie de prise de fonction, présidée par le gouverneur Aly Badra Camara. Conformément à la décision du ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, le Général de brigade Ibrahima Kalil Condé, les hauts cadres nominés récemment à la préfecture ont pris fonction ce dimanche après-midi.

Les cadres installés sont :

Colonel Fayimba Mara, préfet par intérim ;

M. Alphonse Haba, secrétaire général ;

M. Mamadi HDM Condé, chef de cabinet ;

Mme Djaka Cissé, directrice préfectorale de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation ;

M. Aboubacar Yayi Camara, directeur des micro-réalisations ;

M. Siriman Keïta, chargé de l’organisation des collectivités.

Le gouverneur de Kankan, Aly Badra Camara, qui a présidé cette installation, a confié les nouveaux promus aux sages de la localité.

« Il faut changer nos anciennes habitudes, ne cachons pas les mauvaises pratiques. Je pense que les nouveaux promus savent pourquoi ils sont nommés. Nous les confions aux sages. Dès la semaine prochaine, nous serons là encore pour installer les nouveaux sous-préfets », a déclaré le gouverneur.

Le préfet par intérim, colonel Fayimba Mara, s’est dit déterminé à se mettre au service des citoyens.

« Je suis très content, parce que là où je suis venu, les citoyens m’ont accueilli. Je suis venu pour travailler, mais je ne peux pas travailler seul. Je demande l’accompagnement de tous : ensemble, nous pouvons relever le défi », a souligné le préfet par intérim.

Prenant la parole, Elhadj Dramane Magassouba, doyen de Siguiri, a tout d’abord remercié le président de la République d’avoir écouté le peuple, avant d’interpeller les nouveaux promus.

« Nous remercions sincèrement le président de la République pour avoir sorti Siguiri de l’esclavage. Si tu rentres dans les brousses de Siguiri aujourd’hui, tu vas pleurer tellement que l’environnement est détruit. Tous nos cours d’eau sont anéantis, les arbres détruits par l’activité des machines poclains. C’est pourquoi la chaleur qui est là cette année n’avait jamais été vue auparavant. Nous remercions aussi les jeunes patriotes de Siguiri qui n’ont jamais cessé de lutter contre ce fléau. Ils ont été emprisonnés, frappés à cause de cette lutte. Donc, si le président a enfin entendu notre cri du cœur, nous sommes soulagés, sinon on avait eu peur, parce que le nombre de poclains qui se trouve ici à Siguiri peut atteindre un million. Tout ça pour détruire chez nous, comme ils ont fait à Banakoro », a-t-il indiqué.

Le doyen a ensuite conseillé les nouveaux promus : « Vous, les nouveaux promus, c’est vous qui savez comment vous comporter. On n’a rien à vous dire. Vous savez comment les autres sont partis ».

Ibrahima Camara, depuis Siguiri