Paris : Faya François Bourouno mobilise des partenaires de référence pour accélérer la réforme de l’État

Dans le cadre de la dynamique de refondation de l’État impulsée par le Président de la République, le Général Mamadi Doumbouya, le ministre de la Modernisation de l’Administration et de la Fonction publique, Faya François Bourouno, effectue une mission de haut niveau à Paris. Au programme : consolider les acquis de la coopération avec plusieurs institutions françaises de référence et mobiliser de nouveaux leviers pour renforcer l’efficacité de l’action publique en Guinée.

Depuis son arrivée dans la capitale française, le ministre multiplie les séances de travail avec l’Agence française de développement (AFD), l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l’Institut national du service public (INSP). Ces échanges s’inscrivent dans la volonté de bâtir une administration plus performante, plus inclusive et mieux préparée à accompagner les ambitions du programme Simandou 2040.

L’AFD réaffirme son engagement aux côtés de la Guinée

Reçu au siège de l’Agence française de développement après le couronnement des auditeurs du programme INITIA Guinée, Faya François Bourouno a échangé avec les responsables de l’institution sur plusieurs dossiers majeurs, notamment l’opérationnalisation de l’École nationale d’administration (ENA) de Guinée ainsi que les résultats du Programme d’Appui au Perfectionnement de l’Administration Publique (PAPAP).

Cette initiative a permis de former plus de 600 fonctionnaires, notamment à l’intérieur du pays, tout en mettant l’accent sur l’inclusion des femmes et des personnes vivant avec un handicap.

À l’issue de cette rencontre, Vanessa Dousselin, responsable de la division gouvernance à l’AFD, a renouvelé le soutien de son institution :

« Monsieur le ministre a parfaitement rappelé toutes les actions qui ont été entreprises dans le cadre du programme PAPAP, programme qui est complètement en lien avec la stratégie de l’AFD sur la gouvernance et puis sur la modernisation de la fonction de l’administration publique. Nous, on est convaincus qu’il n’y a pas de développement durable sans une fonction publique moderne, sans une transparence, sans hommes et femmes formés. Et on est convaincus qu’investir sur le capital humain, c’est investir dans le développement plus globalement de la Guinée. Ce programme a montré des réalisations très concrètes, que ce soit en termes de formation, en termes de mise en place de contrats d’objectifs et de moyens (…). Sur cette lancée, nous, on est tout à fait ouverts à poursuivre l’accompagnement des autorités guinéennes sur ces sujets, à poursuivre ces programmes », a-t-elle souligné.

Miser sur le mérite et l’inclusion

Revenant sur les retombées du PAPAP, le ministre a insisté sur l’importance de réduire les disparités qui existent entre les agents de l’État affectés à Conakry et ceux en poste à l’intérieur du pays.

« L’Agence française de développement et Expertise France sont des partenaires traditionnels de la République de Guinée… [L’AFD] a soutenu une initiative très importante, qui a apporté beaucoup de transformation. Le programme PAPAP a permis de former plus de 600 cadres intervenant à l’intérieur de la Guinée. Vous savez tous la physionomie de notre administration publique. Les déséquilibres qu’il y a, ceux qui travaillent à l’intérieur sont généralement des oubliés. Ils ne bénéficient presque pas d’actions de la part de l’État. Et donc le programme qu’ils ont soutenu a permis de casser ces mythes en mettant au profit des administrateurs travaillant dans les sous-préfectures, dans les préfectures, dans les régions de toute la Guinée un programme d’excellence, un programme de formation ciblant vraiment des couches très défavorisées, parce que ça a pris en compte le genre avec une forte participation des femmes. Mais de l’autre côté, une exigence forte a été incluse dans ce programme, la participation des personnes vivant avec un handicap. Et le programme a été déroulé sur la base d’une doctrine phare, le mérite », a-t-il déclaré.

Selon le ministre, cette approche a permis d’offrir aux cadres de l’intérieur du pays des opportunités de perfectionnement longtemps restées hors de leur portée, tout en valorisant les compétences et l’égalité des chances.

L’IGAS, une source d’inspiration pour renforcer l’action publique

La délégation guinéenne a également été reçue à l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS). Les discussions ont porté sur les mécanismes de contrôle, d’évaluation et d’accompagnement des politiques publiques, considérés comme des outils essentiels pour améliorer la qualité de la gouvernance.

Pour Faya François Bourouno, cette expérience française pourrait inspirer la mise en place de dispositifs plus performants au sein des services d’inspection guinéens.

« Ce partage d’expériences a été très enrichissant… Ce qui est important, c’est que la volonté du chef de l’État, le président Mamadi Doumbouya, c’est de faire en sorte que cette croissance soit une croissance inclusive. Et pour avoir une croissance inclusive, il faut qu’on questionne l’action publique, dans quelle mesure elle impacte le citoyen, du point de vue social, économique, mais aussi politique. Et je crois que le partage que nous avons eu, dans le cadre de l’appui-conseil, dans le cadre du contrôle, qui permet de poser de bonnes questions afin d’apprécier l’impact des mesures de politique publique qui sont initiées dans le domaine social, je crois que ce modèle peut être inspirant pour nous. C’est un modèle qui est parfaitement transposable, c’est une expérience qui peut aider à mettre en place un mécanisme de travail au niveau de nos inspections, surtout au niveau de l’inspection générale de l’administration », a-t-il martelé.

INSP et ENA de Guinée : préparer les hauts cadres de demain

À l’Institut national du service public (INSP), héritier de la prestigieuse ENA française, les deux parties ont dressé le bilan du cycle Initia Guinée, qui a permis à 22 cadres guinéens issus du programme PAPAP de bénéficier d’une formation d’excellence.

Le directeur de l’INSP, Jérôme Filippini, a salué la qualité de la coopération engagée entre les deux pays.

« Je retiens une fierté collective qu’on ait réussi ensemble. Nous sommes deux pays amis, et nous avons confirmé cette volonté de coopérer ensemble. L’École nationale d’administration de Guinée, qui vient de se réformer récemment, a des enjeux qui sont très proches des nôtres. Je pense qu’on a beaucoup d’intérêt à échanger, parce que nos difficultés, quelles que soient les différences de nos pays, elles sont les mêmes. C’est avoir des serviteurs de l’État qui sont utiles pour le pays, qui sont à l’écoute des citoyens, qui savent faire des réformes, qui savent le faire avec des ressources qui sont limitées. Voilà, tout ça, on a les mêmes sujets. Et donc c’est très intéressant, toujours, d’échanger ensemble », a-t-il indiqué.

Une mission au service de la réforme de l’État

À travers cette série de rencontres, les autorités guinéennes cherchent à accélérer la modernisation de l’administration publique en s’appuyant sur l’expertise de partenaires reconnus. Entre renforcement des compétences, promotion du mérite, inclusion sociale et amélioration de la gouvernance, cette mission parisienne illustre la volonté de doter la Guinée d’institutions solides, capables de soutenir durablement les ambitions de développement du pays.