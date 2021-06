TEDx DIXINN : des jeunes entrepreneurs guinéens partagent leurs expériences

La première édition du TEDx Dixinn s’est tenue ce mardi 08 juin à Conakry, sous le thème : « Des idées innovantes et des parcours inspirants pour changer le monde ». Une initiative du Salon des entrepreneurs de Guinée (SADEN) qui vise à donner aux étudiants et professionnels l’opportunité de partager des idées et des expériences avec un public guinéen. Elle s’est tenue en prélude de l’ouverture officielle des travaux du SADEN.

Selon Salématou Sako, deuxième vice-présidente du SADEN, « l’idée est vraiment d’apporter une activité de plus en Guinée qui puisse inspirer la jeunesse guinéenne, qui puisse inspirer les jeunes entrepreneurs guinéens. Alors le contexte TEDx, c’est que nous avons des personnes connues, moins connues ou pas connues ou inconnues complètement, qui viennent et qui partagent leurs parcours ou quelque chose de particulier qui a pu se passer de marquant dans leur vie ».

En initiant ce projet, l’objectif recherché par le comité d’organisation du SADEN est simple « c’est vraiment apporter de contribuer à ce que plusieurs font déjà, c’est d’inspirer la jeunesse guinéenne, d’inspirer les entrepreneurs guinéens d’apporter une pièce de plus à l’édifice », a-t-elle ajouté.

Mountaga Keita, fondateur et directeur général de Tulip Industries, a confié : « ça a été une expérience magnifique pour moi de participer à ce TEDx et ça suscitait un engouement de beaucoup plus de monde. Et j’invite les membres du gouvernement à avoir confiance à nos innovations locales, parce que mon thème c’était la difficile confiance dans la technologie locale. Il faut faire confiance, ce n’est pas une question d’argent, mais une question de simplement donner un petit contrat. Ne serait-ce que 500 000 francs guinéens de contrat, nous, ça nous permet d’avoir un renom de dire qu’on travaille avec cette institution. Peu importe le montant, ça nous donne de la crédibilité et avec cette crédibilité les banques mondiales, les autres institutions internationales nous suivront aussi. Donc ce dont on a besoin, c’est un parrainage des institutions étatiques en Guinée ».

Emmanuel Tamba Millimono, jeune entrepreneur, a lui exposé sur la thématique ‘Un âge pour réussir‘. « Il faut avouer que le thème est venu de mes constatations en société parce que souvent on a tendance à agresser les gens à cause de leur âge, on pense qu’il y a un âge pour telle ou telle autre chose. Quand quelqu’un n’a pas réussi à se marier à 22 ans on pense que, si c’est une fille, elle n’en vaut pas la peine. Je me suis dit qu’il fallait briser cette barrière, il fallait vraiment montrer qu’il n’y a pas d’âge pour faire quoique ce soit. Le plus important est qu’on se sente bien dans ce que l’on fait, qu’on garde notre personnalité. Le TEDx est une belle initiative, surtout donner le temps de s’exprimer pour inspirer d’autres personnes. Je pense qu’on en a besoin parce que parfois on est souvent bloqués, on a souvent des difficultés, donc on aimerait écouter d’autres personnes qui ont eu à surmonter ces difficultés, voir comment ils ont réussi à se démarquer des autres », a estimé le jeune homme de 24 ans.

« Je suis venue pour faire un discours inspirant sur le thème de la vie privée et de la vie professionnelle : comment trouver l’équilibre entre les deux quand on travaille et qu’on est également une mère de famille. Et je vous dis qu’il n’y a pas vraiment d’équilibre, c’est ce qu’on a expliqué. Il faut qu’on casse ce mythe, parce que chaque femme doit trouver son propre mode de fonctionnement en fonction de ses propres choix. C’est selon la manière dont on conçoit notre vie, dont on conçoit nos valeurs, notre façon de travailler, notre façon de vivre, notre façon de nous occuper de nos enfants, qu’on détermine nous-même notre propre modèle. Chacun fait son propre modèle en fonction de ses propres contraintes », a expliqué pour sa part Salematou Diallo, avocate au Barreau de Conakry.

Balla Yombouno