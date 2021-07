FIÈVRE LASSA : un cas de décès enregistré au CTEPI de N’Zérékoré

La directrice préfectorale de la Santé de N’Zérékoré a confirmé ce vendredi, 16 juillet 2021, la mort d’un malade de la fièvre lassa. Le décès survenu la nuit dernière. Selon Dr Sokpo Théro, la défunte, âgée de 12 ans avait été admise quelques heures plus tôt au Centre de traitement épidémiologique (CTEPI) de N’Zérékoré après que son test s’était révélé positif à la maladie.

« La victime était une fillette de 12 ans. Après le décès, on s’est rendus dans la famille mortuaire et on a recensé tous les contacts. La famille a bien collaboré et on est entrain de suivre les contacts. Elle réside au quartier Ossud dans la commune urbaine de N’Zérékoré », a indiqué la responsable préfectorale de la santé.

Les souris, les rats, étant les porteurs de la fièvre lassa, la DPS de N’Zérékoré demande aux citoyens de procéder à leur élimination dans toutes les concessions. « Ce que nous demandons à la population, c’est d’assainir leur environnement afin d’éviter que les souris et les rats ne pénètrent dans les maisons. Ces souris, ces rats, sont vecteurs de transmission de cette maladie. Donc, les citoyens doivent chercher à les tuer », a conseillé Dr Sokpo Théro.

En outre, la patronne de la santé de N’Zérékoré a souligné que deux cas qui étaient testés positifs sont sortis guéris du centre de traitement.

Niouma Lazare Kamano, N’Zérékoré pour Ledjely.com