KANKAN : le quartier Missiran touché par des grandes inondations

Les inondations deviennent de plus en plus fréquentes dans la commune urbaine de Kankan. Après Kabada 2 et le centre-ville où des magasins et kiosques ont été récemment touchés, ce sont les habitants du quartier Missiran, secteur 3 qui se sont réveillés « les pieds dans l’eau » ce vendredi 23 juillet 2021. Des dégâts matériels ont été enregistrés par endroits, rapporte le correspondant du Djely en Haute-Guinée.

Pour certains citoyens, le manque de canalisation des eaux de ruissellement pourrait être à la base de ces inondations. Car, disent-ils, après chaque grande pluie, ils se retrouvent avec les eaux.

Nana Keita, l’une des victimes pense que ce sont les constructions anarchiques qui empêchent l’eau de couler normalement. « C’est à 5 heures quand je me suis levée pour prier que j’ai vu la quantité d’eau dans ma chambre. Directement, j’ai réveillé mes enfants pour réunir le nécessaire mais en vain, on a perdu beaucoup de choses, une grande partie de nos biens est sous l’eau. Tous les riches ont clôturé leurs maisons, une chose qui empêche l’eau de couler librement », expliqué ce sinistré.

En larme, Diaraye Diallo peine à trouver les mots pour expliquer les dégâts subis par sa famille.

Venu constater les dégâts, le représentant du chef de quartier a profité de notre l’occasion pour lancer un appel au président de la République et à d’autres hauts cadres de la ville. « Que Docteur Diané, ministre de la défense, chargé des affaires présidentielles, nous appuie auprès du président Alpha Condé pour avoir un passage pour l’eau. A cet endroit, il y a des pauvres et des orphelins. Si nous ne prenons pas de mesures, on risque de faire face à la catastrophe un jour », a déclaré Sory Daffé.

A souligner que la préfecture de Kankan a enregistré une forte pluie dans la nuit du jeudi au vendredi, entraînant ces fortes inondations qui ont fait d’importants dégâts.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com