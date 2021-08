Transferts Monétaires (TM) à Conakry : l’ANIES tient sa promesse et continue d’accompagner plus de 130 000 personnes démunies dans la zone spéciale de Conakry. Un rendez-vous inédit avant le déploiement des TM à l’intérieur du pays.

​(Conakry, mardi 31 août) – L’Agence Nationale d’Inclusion Économique et Sociale (ANIES) réalise, à partir de ce mardi 31 aout 2021, son opération mensuelle de Transferts Monétaires (TM) en faveur des couches les plus vulnérables des cinq (5) communes de Conakry : Matoto, Dixinn, Kaloum, Ratoma et Matam. Ces transferts monétaires s’inscrivent dans le cadre du programme de partage de la prospérité porté par l’ANIES.

L’opération s’adresse à plus de 20 000 ménages en situation de vulnérabilité et d’extrême pauvreté, soit plus de 130 000 personnes. Chaque ménage bénéficiaire reçoit, comme les mois précédents, la somme de 250 000 GNF qu’il peut retirer au niveau des points prévus à cet effet par la Société Générale (YUP) et Ecobank (Point Express), les partenaires techniques de l’ANIES dans le cadre de la mise en œuvre de cet ambitieux programme de Transferts Monétaires.



Depuis le mois d’août 2020, le Gouvernement guinéen, à travers l’ANIES, opère des transferts monétaires en faveur des couches les plus vulnérables dans la zone spéciale de Conakry. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre de la riposte gouvernementale à la pandémie de la Covid-19.

Très prochainement, ces opérations vont s’étendre à l’intérieur du pays, dans les neuf (9) préfectures pilotes (Kindia, Forécariah, Gaoual, Dabola, Kouroussa, Kérouané, Mamou, Tougué et Beyla).

L’ANIES démontre, une nouvelle fois, son engagement auprès de la population guinéenne en mettant en œuvre des outils modernes et sécurisés pour un meilleur partage de la prospérité économique et la lutte contre la Covid-19.

Á propos de l’ANIES

L’Agence nationale d’inclusion économique et sociale (ANIES) a été créée par le Gouvernement guinéen pour répondre aux nombreux défis liés à l’inclusion économique, sociale et financière. Vecteur puissant de redistribution des fruits de la prospérité économique, sa mission est de contribuer fortement à la réduction de la pauvreté en Guinée et à un meilleur partage de la prospérité économique.

L’ANIES promeut la lutte contre l’exclusion sociale, avec notamment l’accès des plus démunis aux services financiers de base, et la réduction à moyen terme de la pauvreté, particulièrement dans les zones rurales. Avec le concept de ‘’Partage de la prospérité’’, ce programme de gouvernance ambitionne d’inclure économiquement et socialement quelques six (6) millions de Guinéens à l’horizon 2026.

