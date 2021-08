L’ANAD EN CRISE ? « Ce n’est pas du tout vrai », réagit Cellou Dalein Diallo

Depuis quelques jours, il est fait état d’une tension si importante au sein de l’Alliance nationale pour l’alternance et la démocratie (ANAD) que cette dernière serait sur le point d’imploser. Et la brouille entre le parti de Cellou Dalein Diallo et les autres formations de l’Alliance résulterait du désir du premier de se rapprocher des partis politiques demeurés au sein du Front national pour la démocratie et le développement (FNDC). Invité ce mardi par nos confrères de FIM FM, Cellou Dalein reconnait certes la volonté de rapprochement avec notamment l’UFR, le PEDN et le Model. Mais selon lui, l’ANAD n’en est nullement menacée.

« Ces pourparlers continuent, pour voir quel type de coopération on peut développer entre les partis de l’ANAD et ceux du FNDC. C’est une réalité », admet Cellou Dalein Diallo.

Mais le leader de l’UFDG dément sans ambiguïté les allégations selon lesquels ce rapprochement en vue menacerait l’ANAD. « Dire que certains partis de l’ANAD ne sont pas d’accord, ce n’est pas du tout vrai. Il faut dire qu’il n’y a aucune divergence à cet égard. Lorsque la démarche des facilitateurs a été déclenchée, nous nous sommes réunis au niveau de l’ANAD pour savoir qu’est-ce qu’on fait. C’est à l’unanimité qu’on a décidé de discuter », explique à ce sujet, en soulignant au passage que l’initiative de l’accord entre les deux groupes d’entités politiques, ne vient ni de lui, ni de l’UFDG

Aliou Nasterlin