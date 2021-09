CELLOU DALEIN DIALLO : « le CNRD peut compter sur le soutien de l’ANAD »

Vingt-quatre heures après la prise du pouvoir par le Comité national pour rassemblement et du développement, l’ANAD a donné sa position dans une déclaration. Ce lundi 6 septembre 2021, à son domicile de Dixinn alors que les anciens ministres du régime Alpha Condé se faisaient dépouiller de tout leur confort étatique, Cellou Dalein Diallo, leader de l’Alliance nationale pour l’alternance et la démocratie (ANAD) et principal opposant de l’ex président Alpha Condé, s’est exprimé sur Le coup d’Etat perpétré par les forces spéciales.

L’ANAD s’en félicite et « prend acte de la déclaration de prise de pouvoir du CNRD. Les motifs qui fondent son action salvatrice et leur finalité se confondent avec les aspirations de l’ANAD que sont le rassemblement de notre nation, la refondation de notre Etat, la lutte contre la corruption et l’impunité », a déclaré Cellou Dalein Diallo, ajoutant que le CNRD peut compter sur le soutien de l’ANAD « dans l’effort qui vise à construire une démocratie apaisée dans notre pays ».

Toutefois, l’ancien candidat de l’ANAD ne s’est pas seulement contenté de soutenir la junte militaire. Dans la même déclaration, l’Alliance « exhorte le CNRD à inscrire dans ses responsabilités prioritaires la mise en place d’institutions légitimes capables de mettre en œuvre les réformes pouvant conduire rapidement le pays à la réconciliation nationale et à l’instauration de L’Etat de droit », a-t-il lancé

Aliou Nasterlin