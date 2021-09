TRANSITION EN GUINEE : Lansana Kouyaté opposé à la rédaction d’une nouvelle constitution

Après le coup d’Etat du 05 septembre dernier entraînant la dissolution du gouvernement, de la constitution et la suspension de toutes les institutions, les réactions s’enchainent tant dans l’opinion nationale qu’internationale. Invité de l’émission les ‘‘Grandes Gueules’’ de la radio Espace fm de ce lundi, l’ancien premier ministre Lansana Kouyaté (2007 ndlr) s’est exprimé sur la rédaction de la nouvelle constitution annoncée par Mamady Doumbouya en tête de la junte militaire au pouvoir.

D’entrée en matière, le président du Parti de l’espoir pour le développement national (PEDN) Lansana Kouyaté reste convaincu que la constitution de 2010 est la meilleure. « Nous avons exigé lors de l’accord de Ouagadougou, qu’il y ait d’abord le Conseil national de transition où tous les segments de la société étaient représentés y compris tous les partis politiques qui allaient participer à l’élection de 2010. On a dit qu’on ne va pas à l’élection tant qu’il n’y a pas une constitution sur laquelle le nouveau président élu va prêter serment et c’est ce qui a été fait, c’est une constitution solide » rappelle Kouyaté.

Pour cet ancien allié du RPG en 2010 la constitution qui a permis à Alpha Condé de briguer un troisième mandat est illégale et illégitime et la rédaction d’une nouvelle est inutile. « Pour moi, la constitution de 2010 est solide. De nombreuses personnes le savent et plusieurs d’entre elles l’ont confirmé dans le monde judiciaire à l’extérieur. Elle a peut-être besoins de retouche, mais elle est très solide » lâche-t-il.

A noter que Lansana Kouyaté menait son opposition contre le régime Alpha Condé à partir de la France où il vit depuis des années. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que l’ancien collaborateur du général Lansana Conté fera son retour au pays dans un bref délai.

Elisabeth Zézé Guilavogui