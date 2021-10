RENTREE DES CLASSES : forte affluence  à N’zérékoré

L’ouverture des classes a eu lieu sur l’ensemble du territoire national ce 21 octobre 2021. A N’Zérékoré, enseignants et élèves ont rallié très tôt ce jeudi matin les différentes écoles. L’occasion a été mise à profit par certains responsables d’établissements pour lancer une invite aux parents et aux élèves, afin de faire de cette année scolaire, une année de prise de conscience.

Du lycée Alpha Diallo de N’Zérékoré, en passant par le lycée général Lansa Conté et certains groupes scolaires privés, nous avons constaté que la rentrée est effective. Au Lycée Alpha Yaya Diallo par exemple où nous avons pris part à la montée des couleurs, plusieurs lycéens, collégiens et enseignants étaient mobilisés. Dans la foulée, un professeur de Biologie, n’a pas manqué d’afficher son engagement de former les futurs cadres du pays. « En ce jour de la rentrée des classes, le personnel enseignant démontre déjà sa motivation. Nous sommes engagés à accompagner les autorités, les élèves durant cette année scolaire. Nous sommes engagés à fournir le maximum de nous-même pour donner les cours aux élèves pouvant leur permettre d’être des cadres de demain », indique, Koïkoï Béavogui.

Pour sa part, Francis Sagno proviseur du Lycée AYD, estime que cette rentrée est une rentrée réussie parce que, les préalables étaient déjà faits. « Pour cette rentrée on avait déjà pris des dispositions afin que les cours démarrent aujourd’hui. On a constitué 23 groupes pédagogiques, de la 7ème année en terminale, tous les élèves sont repartis par classe. Les professeurs ont reçu leurs emplois du temps, les dotations en cahiers et bics. Et ce matin enseignants et élèves sont venus en nombre pour la reprise des cours au Lycée AYD ». Parlant des innovations apportées au système éducatif cette année, Francis Sagno explique. « Cette année il y a eu de la nouveauté au niveau de l’éducation. Les élèves qui passent pour la 11èmeannée sont orientés par le département dans deux options à savoir, la littérature pour ceux-là qui faisaient les sciences sociales. Et le groupe des scientifiques qui feront tout ce qui est lié aux sciences exactes. Ils sont orientés en fonction des notes qu’ils ont eu lors de l’examen », précise Francis Sagno. Par ailleurs Francis Sagno n’a pas manqué de déplorer les failles de l’éducation guinéenne avant d’inviter à un sursaut national pour sauver ce système. « Aujourd’hui, il faut que les gens comprennent que notre système éducatif est en panne. Il est en panne par la faute de tout le monde. Parents d’élèves, élèves, autorités de l’éducation. Comme les nouvelles autorités sont dans la dynamique de redorer le blason de l’éducation guinéenne. Pour que ce système soit efficace, il faut que tout le monde joue son rôle. Je demande donc aux parents d’élèves de mettre tout en œuvre pour que les enfants puissent rallier les écoles. Quant aux enseignants, il faut qu’ils aient de la détermination, l’engagement et surtout le patriotisme. Aux autorités éducatives de créer des conditions favorables au travail des enseignants », a-t-il conseillé.

Les élèves sont quant à eux optimistes et certains d’entre eux ont profité des vacances pour entamer les préparatifs des examens.

Niouma Lazare Kamano pour ledjely.com