Voici ce que le FNDC a sollicité des dirigeants de la CEDEAO

Dans le cadre d’une diplomatie dite « citoyenne », une délégation du Front national pour la défense de la constitution (FNDC) – composée de Oumar Sylla alias Foniké Menguè, Ibrahima Diallo et Sekou Koundouno – a effectué une tournée dans la sous-région ouest-africaine du 5 au 31 octobre dernier. Objectif ? Entretenir les Chefs d’Etats et de gouvernements, le Représentant Spécial des Nations Unies pour l’Afrique de l’ouest et le Sahel, le Président de la Commission de la CEDEAO, entre autres, sur la situation d’exception qui prévaut en Guinée. Et l’idée derrière était « d’éviter à la Guinée une crise pouvant affecter le bon déroulement de la transition et plonger le pays dans l’incertitude », peut-on lire dans document de compte-rendu transmis à la rédaction de Ledjely.com. Mais concrètement, qu’est-ce que les trois mousquetaires du FNDC ont sollicité de leurs différents interlocuteurs ?

A en croire le compte-rendu transmis à notre rédaction, les requêtes de la délégation du FNDC ont porté sur trois points précis :

La mise en place d’un ‘’Cadre de dialogue entre les nouvelles autorités et la communauté internationale (CEDEAO, UA, NU)’’ d’une part, et d’autre part, entre ‘’elles et les forces vives de la Nation’’ sous les auspices des Organisations régionales et des partenaires bi et multilatéraux dont les Nations unies ;

La désignation d’un Envoyé Spécial de la CEDEAO pour promouvoir un processus inclusif, faciliter l’implication des acteurs concernés et garantir la réussite de la transition dans la paix et la stabilité ;

L’accompagnement de la transition en vue des processus électoraux inclusifs, crédibles, transparents et apaisés devant conduire au retour de l’ordre constitutionnel.

La question de la durée de la Transition se serait également retrouvée dans les échanges entre la délégation du FNDC et ses différents interlocuteurs. Mais sur ce point précis, le mouvement anti-troisième mandat n’en dit pas davantage. Alors que pour ce qui est de l’accompagnement de la transition guinéenne par la communauté internationale, la mission du FNDC dit avoir noté avec « satisfaction la volonté des Chefs d’États de la CEDEAO et des Représentants des Nations Unies et des Commissions de la sous-région à accompagner le peuple de Guinée en vue d’une transition démocratique et paisible consacrant le retour à l’ordre constitutionnel ».

Ledjely.com