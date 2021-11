KANKAN : le corps enseignant de l’université en grève

Il l’avait promis le week-end dernier, et ce matin, il a mis à exécution sa menace de grève. Le corps enseignant de l’université Julius N’yerere de Kankan, a unanimement répondu au mot d’ordre de grève de la section du syndicat national autonome de l’enseignement supérieur (SNEASUR), ce 22 novembre 2021. Et sur le terrain, cela se traduit par une enceinte de l’université déserte et étonnamment calme, des bureaux fermés et des salles de classe silencieuses. Les enseignants, quant à eux, comme s’ils veillaient au grain, réunis en groupes, discutaient dans les environs de l’université.

Le visage de l’université de Kankan en ce premier jour semaine est loin n’est pas celui des jours ordinaires. La grève déclenchée par le syndicat des enseignants a fortement impacté ses activités. Sur les motifs du débrayage censé durer trois jours, les responsables restent droits dans leurs bottes. Ils exigent le départ du secrétaire général, le directeur administratif et financier, le pool financier et leur assistant, à l’exception du seul chef comptable matières et matériels. Aux yeux du syndicat, ces derniers sont coupables de malversations financières.

Au moment où nous signons cette dépêche, une autre rencontre se tient dans l’enceinte de l’université afin de décliner la ligne à prendre après les trois jours de grève.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com