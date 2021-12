Le Groupe Sonoco inaugure son usine de boissons Salam et étend ‘’Les Moulins d’Afrique’’

La cérémonie que le site de l’entreprise Sonoco, sise à Sonfonia, dans la commune de Ratoma a accueilli ce mercredi 15 décembre, avait un double objectif : inaugurer l’usine des boissons Salam (cola, Stream, Soda Tonic, orange Soda) et l’eau Salam, mais aussi acter l’extension son usine de fabrication de farine, ‘’Les Moulins d’Afrique (LMA)’’. En présence du ministre du Commerce, la cérémonie a été présidée par le ministre Secrétaire Général à la présidence, colonel Amara Camara.

L’usine des boissons Salam a une capacité de production annuelle de 500 millions de bouteilles et il aide à créer 300 emplois directs et plus de 1500 emplois indirects. Le tout pour investissement de 370 milliards GNF. Quant à la minoterie LMA, avec son extension, elle revendique désormais une capacité de production annuelle additionnelle de 200 000 tonnes de farine. Et il n’y a pas que le seul avantage, à en tirer, selon Directeur général de Sonoco. « L’extension que nous inaugurons aujourd’hui est le résultat de la vision du leadership managérial de Monsieur Mamadou Saliou Diallo, PDG du groupe Sonoco. L’extension de cette usine va permettre la création de 200 emplois directs et 3000 autres emplois directs », relève en effet Abdoul Kariam Diallo. Qui dans la foulée, indique que le coût de l’extension est de 220 milliards GNF. Le groupe Sonoco, sous le leadership de son PDG, a fait le pari d’investir sur la qualité, raison pour laquelle les équipements de ces différentes usines sont des équipements de maisons leaders dans leur domaine », rajoute le Directeur Général.

Les impacts indus par ces investissements vont être utiles à la Guinée, d’une multitude de façons, dit Dr Bernard Goumou, ministre de l’Industrie et des PME. Surtout avec la Covid-19, note le ministre. « Dans ce complexe que nous inaugurons aujourd’hui, nous produirons de la farine, de l’eau minérale et les boissons gazeuses pour les besoins alimentaires. Et cela nous permettra de réduire la forte dépendance de notre pays en matière d’importation. Nous devons en être fier, car nous exporterons désormais à partir de la Guinée des produits fabriqués sur notre territoire vers d’autres pays de la sous-région avec un savoir-faire guinéen », se réjouit le DG.

Enfin, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, en a profité pour rassurer les investisseurs qui auraient des appréhensions. « Nous voulons aussi que les partenaires de la Guinée continuent à croire que la Guinée, depuis le 05 septembre 2021, a atteint un niveau où le retour n’est plus possible, on regardera de l’avant, on continuera à poser des jalons pour que la Guinée puisse vivre de mieux en mieux et mettre derrière nous les 63 ans qui n’ont pas permis de créer les conditions favorables de vie. En le faisant également, le président fait se donne comme crédo principal la création d’emplois et la promotion du contenu local, ceci dans l’intérêt de la Guinée et des Guinéens », a déclaré le colonel Amara Camara.

A rappeler qu’après la coupure de cordon inaugural par le ministre Secrétaire Général à la présidence qui avait à ses côtés, les membres du gouvernement, la cérémonie a pris fin par une visite guidée des installations.

Balla Yombouno