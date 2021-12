HACKATHON : plusieurs jeunes récompensés pour la création d’applications à utilité sociale

Après trois jours de travaux sous les thèmes : Violences basées sur le genre (VBG) et Inclusion social des personnes vivant avec handicap (PVH), la coordination du Système des Nations-Unies en Guinée a procédé ce lundi 20 décembre 2021 à la remise des prix aux jeunes créateurs ayant développé les meilleures applications dans le cadre des projets du premier Hachathon des Nations-Unies sur les violences faites aux femmes et aux filles et sur les inclusions sociales des personnes vivant avec le handicap.

Pendant ces trois jours, plusieurs jeunes guinéens dont certains venus des universités publiques et privées de Conakry se sont mis ensemble pour présenter cinq applications : deux sur les questions du handicap et trois sur la lutte contre les violences basées sur le genre.

Sur les cinq applications présentées par les membres du jury, trois ont été récompensées par le Système des Nations-Unies. La première place est revenue au groupe de l’application Nlambé, la deuxième place à l’application Numeric Innovation For Handicap et la troisième aux jeunes de l’application HALTE VBG.

Fatoumata Dioubaté de l’application Nlambése se réjouie de sa récompense. « Je suis heureuse qu’on ait emporté ce prix, car ça n’a pas été facile. En trois jours, on a pu mettre une application en place. Notre application a pour nom Nlambé qui est un homme malinké qui traite la dignité de la femme. Notre application a pour fonction d’alerter avant, après et aussi dans les lieux susceptibles d’être dangereux pour les personnes. Notre application une fois que vous l’installer dans votre téléphone, il suffit de le secouer une fois seulement quand tu te sens agressé et ça lance directement les appels au niveau des autorités », a-t-elle expliqué.

Présente à la cérémonie, la directrice nationale des Technologies de l’information et de l’Économie numérique a souligné la « recrudescence de tout ce qui est violence basée sur le genre, et la vulnérabilité des personnes vivant avec le handicap » en Guinée, surtout ces derniers temps. « Donc en se basant sur les 16 jours d’activisme, le Système des Nations-Unies a tenu à organiser le Hackathon qui est une compétition qu’on organise sur le volet numérique pour sortir des solutions innovantes pour pallier à certains nombre de problématiques », a rappelé Fatou Sylla.

Patrice Havard, représentant du Haut-commissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme en Guinée, a pris part à la cérémonie au nom du Système des Nations-Unies. « Nous avons un problème majeur dans cette génération : ce sont les violences basées sur le genre et l’inclusion des personnes vivant avec un handicap. Avec le gouvernement et quelques partenaires, nous nous sommes mis ensemble pour réunir les jeunes créateurs pour réfléchir à la mise au point d’applications qui nous permettraient de faire trois choses. Premièrement, suffisamment sensibiliser et rompre le silence sur ce fléau. Deuxièmement, pouvoir y répondre et troisièmement, contribuer à la réparation », a-t-il précisé.

L’ensemble des solutions seront accompagnées avec le Système Nations-Unies pour leur hébergement et leur vulgarisation sur l’étendue du territoire national. Les participants seront accompagnés à titre de formation et ils seront dotés en matériel informatique.

Balla Yombouno