Contraint [CNRD NDRL] par la classe politique à mettre en place un cadre de dialogue, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Mory Condé poursuit les rencontres avec les acteurs sociopolitiques du pays. Entamées en début de semaine, certains leaders encore plus exigent sollicitent des échanges directes avec des responsables du CNRD pour tout au plus se rassurer du respect des conclusions qui vont découler de ces concertations. Au sein de l’Union des forces démocratiques de Mamadou Baadiko Bah, le choix des interlocuteurs importe peu pour vu que les résultats de ces échanges soient mis en application.

« A l’UFD, nous ne sommes pas contre que ce soit le MATD qui fasse les consultations, le gouvernement qui est là a été choisi par le CNRD, il est aux ordres du CNRD, le niveau d’implication de ses responsables n’est pas aussi important que ça. L’essentiel, c’est les signaux pertinents, sérieux qui seront renvoyés lors de ces rencontres » soutien l’ancien député de la 9ème législature mise en place à l’issue du double scrutin contesté de 2020.

Persistant sur la nécessité du respect des conclusions qui seront validées lors de ces échanges, il rajoute, « il ne faudra pas que nous nous retrouvions juste pour parler et amusé la galerie. Que ce soit le CNRD ou le MATD, il suffit qu’il y ait un dialogue franc dont les conclusions seront validées et mises en application » tranche le politique.

Ibrahima Kindi