Un employé de l’hôtel Kaloum blessé dans une bagarre avec son responsable

Dans la nuit du lundi 21 à ce mardi 22 mars, un employé (serveur) de l’hôtel Primus Kaloum a été grièvement blessé par un de ses responsables de nationalité marocaine, lors d’une bagarre dans la cuisine. L’information nous a été confirmée par la victime qui en a profité pour annoncer sa décision de porter plainte contre son chef, Chakir.

Depuis 4 ans, Ibrahima Sangaré, marié et père de plusieurs enfants, travaille en qualité de serveur à l’hôtel Kaloum. Selon lui, ce n’est la première fois qu’il est menacé ou qu’il se bat avec celui qu’il appelle le marocain Chakir. Cette dernière remonte à hier, dans les bandes de 23 heures. Ibrahima venait d’installer deux clients marocains. « Quand ils sont venus, ils m’ont dit qu’ils veulent à manger vite fait. Je leur ai proposé du hamburger. Ils ont accepté, mais à condition qu’ils ne prennent que du hamburger viande. Je suis rentré dans la cuisine pour vérifier, mais malheureusement on avait que du hamburger poulet. Je suis venu les le leur dire. Mais ils m’ont dit qu’ils ne mangent pas du poulet. Au même, ils ont vu des frites qu’un ami allait servir à un autre client. Aussitôt, ils ont changé la commande pour dire qu’ils veulent la même chose. Je suis parti voir à la pâtisserie, mais le pâtissier qui devait le faire était absent. Et pour le couvrir, j’ai dit aux clients que cette commande a été faite depuis longtemps et que c’est déjà fini », explique Sangaré.

Au bout de ces échanges, le serveur propose du poisson aux deux clients, qui l’acceptent. Et selon Sangaré, c’est alors qu’il s’apprêtait à quitter que son chef cuisinier est arrivé. « Le chef cuisinier Chakir est venu et moi j’ai quitté pour venir chercher la commande au restaurant et lui il parlait en arabe avec les clients. Quelques minutes après, il vient me trouver au restaurant pour me demander pourquoi j’ai dit aux clients que ces plats ne sont pas là. Je lui ai dit que cette question n’avait plus sa raison d’être, vu que les clients avaient fait leur commande. Il me rétorque que c’est faux. Sur le coup, il appelle mon chef le nommé Soumah pour lui livrer sa version. J’ai aussi tenté de contacter ce dernier pour lui donner ma version des faits. Mais à ma grande surprise, Chakir vient derrière moi m’insulter grossièrement. Je lui ai dit d’arrêter de m’insulter. Il est parti prendre le « bac » (dans lequel on met les objets tranchant) pour me taper avec. De mon côté, je me suis défendu à l’aide d’un verre d’eau. Il s’est jeté sur moi et lors de la bagarre il m’a blessé et je lui ai aussi blessé avant qu’on ne soit séparé par les agents de la sécurité ».

Aux dires de Sangaré, le nommé Soumah qui se fait appeler PDG, parce qu’il est le bras droit du boss, est celui qui crée des problèmes aux employés. « Ce dernier a appelé les agents de la DPJ pour qu’ils viennent m’arrêter sans m’écouter. Heureusement, j’ai quitté les lieux avant qu’ils n’arrivent », indique-t-il.

Ce matin, après les premiers soins, Monsieur Sangaré décide de porter plainte contre le marocain Chakir à la DPJ. « Seul le Marocain Chakir répondra à la convocation, je n’ai pas besoin de Soumah qui souvent vient répondre à la place des étrangers », tient-il à faire remarquer.

Joint au téléphone pour recouper l’information, Chakir répond sèchement : « Je n’ai pas à vous répondre, c’est à la police de faire des investigations, pas aux journalistes ».

Balla Yombouno