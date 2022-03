Le ministre de la Fonction publique lance un appel à candidature pour la formation de 30 cadres et de toutes les femmes de la hiérarchie A des régions de Kindia et Mamou

Dans le cadre de la mise en œuvre de la phase II du projet de formation « Parcours d’accompagnement à l’acquisition d’un savoir-être et d’un savoir-faire dans la conduite de l’action publique », le ministre du Travail et de la Fonction publique, à travers l’Institut national de formation et de perfectionnement (INFP), lance un appel à candidature pour la formation de trente (30) cadres (chefs de services régionaux, préfectoraux et communaux ainsi que toutes les femmes de la hiérarchie A), en activité dans les régions administratives de Kindia et Mamou.

