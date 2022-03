Si à propos des divisions qui minent le RPG-arc-en-ciel au sujet de la désignation d’Ibrahima Kassory Fofana pour succéder à Alpha Condé, des efforts sont déployés pour rapprocher les points de vue, il faut dire qu’on en a dont les propos ne sont pas pour faciliter ces initiatives. Il en est ainsi du discours livré ce jeudi par l’ancien ministre des Sports. Comme s’il avait fait le choix d’aller au clash avec Amadou Damaro Camara et Dr. Mohamed Diané qui ne sont pas tout à fait d’accord avec la désignation de l’ancien premier ministre, Sanoussy Bantama Sow a indiqué en effet ces deux personnalités ne sont pas historiquement plus légitimes que ceux qui ont choisi Kassory Fofana. Ce serait même l’inverse.

Pour l’heure, alors que les délégués du RPG-arc-en-ciel sont réunis dans un réceptif hôtelier situé en plein cœur de Kaloum, dans le cadre de la convention extraordinaire du parti, Amadou Damaro Camara et Dr. Mohamed Diané brillent par leur absence. Mais à en croire l’ancien ministre des Sports, l’absence de ces deux n’enlève rien à la légitimité de la convention. « Tu ne peux pas parler de l’histoire du RPG sans parler de Tidiane Traoré, de Nantou Cherif, de Bantama Sow et de Sékou Souapé », dit-il en effet comme pour dire que d’autres figures sont au rendez-vous. Pire, faisant allusion aux deux grands absents, il lance : « Nous sommes plus anciens qu’eux au RPG et nous avons une histoire dans le parti plus qu’eux ».

Au-delà, il fait remarquer que dans la mesure où les structures statutaires (sections) du parti sont représentées par leurs délégués, c’est largement suffisant. D’autant qu’à ses yeux, il ne faut pas donner de l’importance à un « individu au détriment du parti ». Puis, s’attaquant plus frontalement à l’ancien ministre de la Défense nationale, Dr. Mohamed Diané, Bantama Sow lance à nouveau : « Je suis plus ancien que Diané dans le parti, parce que vous voulez nous amener à dévoiler les choses que vous ne connaissez pas ». Se tournant ensuite vers Amadou Damaro Camara, il assène : « Damaro n’est pas ancien, il est venu au deuxième tour en 2010. Il n’est pas là mais est-ce que la majorité n’est pas là ? Est-ce qu’une seule personne est supérieure à tout ce monde-là ? ».

Voilà qui ne risque d’arranger les choses.

Balla Yombouno