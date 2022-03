Convention du RPG : Mohamed Lamine Kamissoko invite Kassory à « se diriger vers les autres »

Pendant que le RPG/Arc-en-ciel s’apprête à entériner le choix de Dr Ibrahima Kassory Fofana à la tête du Comité exécutif provisoire du parti, ce jeudi 31 mars 2022, à travers une convention extraordinaire organisée dans un réceptif hôtelier de la place, des centaines de militants de l’ex-parti au pouvoir se sont donnés rendez-vous à son siège, sis au quartier Béhanzin dans la commune de Matoto, pour vivre en direct sur écran géant la cérémonie.

Le siège est sous haute sécurité et connait la présence de militants désireux de suivre en direct sur un écran géant le déroulement des événements.

Devant le bâtiment, un important dispositif sécuritaire était visible. On pouvait compter trois pickups de la police, des agents de sécurité placés à chaque périmètre du siège. Comme pour dire que le parti est prêt à repousser toute personne qui n’est pas dans l’esprit du camp de l’ancien Premier ministre.

Mohamed Lamine Kamissoko, membre du bureau politique national du RPG/Arc-en-ciel dit comprendre la position de certains, mais indique que le parti ne pouvait pas « rester comme ça », avant de souligner qu’il « faudrait trouver un homme par consensus, pour assurer la direction du parti ».

Et d’ajouter : « C’est dans ce cadre que le choix est tombé sur Dr Kassory Fofana qui n’est pas un étranger aussi au RPG parce que c’est quelqu’un qui est membre du bureau politique national du RPG/Arc-en-ciel, il a été Premier ministre du régime du Pr Alpha Condé ».

Ce député sous l’ère Alpha Condé réitère tout de même que ce comité n’est autre que provisoire et que « si le Pr Alpha Condé arrivait à revenir en très bonne forme et s’il désire continuer à animer la vie politique, il est et demeure le président du Rassemblement du peuple Guinée (RPG/Arc-en-ciel) ».

Mohamed Lamine Kamissoko invite, par ailleurs, Dr Ibrahima Kassory Fofana à œuvrer dans le cadre du rassemblement. « Quand une situation est donnée, il ya des partants et des non partants. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Ceux qui sont pour et qui représentent la majorité doivent engager des démarches pour convaincre les gens (…) Je dirai à Dr Kassory Fofana que, une fois après l’investiture terminée, il ne faut pas qu’il écoute la forme qui tourne autour de lui, il faut qu’il accepte de se diriger vers les autres et les faire venir parce que le RPG est le plus grand parti de la République de Guinée, le RPG va gagner les élections, le RPG doit rester uni. Je me suis déplacer pour aller le rencontrer et lui faire cette proposition », déclare-t-il.

N’Famoussa Siby