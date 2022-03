Le pular-fulfulde intègre l’encyclopédie du Noble Coran

Les traductions du Coran en pular-fulfulde sont très peu et ne sont accessibles qu’à quelques personnes. C’est dans ce sens que le Centre guinéen d’études et de traduction a décidé de traduire le Livre saint, afin de le rendre accessible sur la toile, à travers une navigation facile et simple dans les sourates.

C’est un travail de quatre ans de traduction, de correction et de révision (2017-2021).

Le projet est piloté par le site www.islamhouse.com et publié sur le site officiel de l’encyclopédie du Noble Coran https://quranenc.com/fr/browse/fulani_rwwad.

Traduit par Mamadou Tafsir Baldé, enseignant-chercheur, guinéen de nationalité, docteur en droit musulman à l’Institut Dar El Hadith El Hassania de Rabat, Université Al-Quaraouiyine du Maroc, traducteur des textes arabes vers le pular-fulfulde au compte du site www.islamhouse.com. Cheikh Muhammad Sene, d’origine sénégalaise, doctorant en études islamiques, de l’Université islamique de l’Imam Muhammad Ibnou Sa’oud de Ryadh (Royaume de l’Arabie Saoudite) l’accompagne dans cette traduction. Il est le responsable de la langue fulfulde au sein de Islam house, chef du projet.

Procédures de la traduction

La traduction, après avoir été achevée, passe par le correcteur pour lire et corriger le texte afin de l’améliorer et de l’épurer de ses éventuelles fautes, puis passe au reviseur afin d’examiner la traduction sur le plan stylistique et linguistique avant d’être validée.

En somme, 4 personnes ont travaillé sur cette traduction : il s’agit des deux traducteurs, le correcteur et le reviseur.

La sélection du livre à traduire

En effet, cette traduction du Coran en pular-fulfulde s’est basée sur le livre al-Mukhtasar fi at-Tafsir. Un Tafsir résumé et concis pour débuter dans l’étude du Tafsir du noble Coran.

Le choix des traducteurs

Dans sa ligne éditoriale, Islam house prend soin de choisir ses traducteurs dans toutes les langues. Ses traducteurs principaux sont des étudiants des universités islamiques du monde musulman. Ils forment la majeure partie de nos traducteurs et prédicateurs. Notre chef de projet, Cheikh Muhammad Sene est étudiant de l’Université islamique de l’Imam Muhammad Ibnou Sa’oud de Ryadh.

Transmission du contenu traduit au correcteur

Le rôle du correcteur est de corriger les fautes constatées afin de l’améliorer.

Passation de la correction au reviseur

Le reviseur a pour rôle principal, d’examiner la traduction sur le plan stylistique et linguistique avant d’être validé.

Conception finale du document avant la publication

Cette étape consiste à finaliser le document avant de le mettre en ligne.

Publication du contenu

C’est la dernière étape du processus, elle est gérée par l’administrateur général du site.

Valeur ajoutée

Comme mentionné plus haut, les quelques rares traductions du sens du Coran en pulaar-fulfulde ne sont pas accessibles à tous les pularophones. Cette dernière vient alors combler ce vide en rendant la traduction à la portée de tous. En gros, le projet se caractérise par ce qui suit :

Traduction des noms Sourates selon une référence du projet ;

Le travail d’une équipe complète ;

Accessibilité sur Internet avec :

Possibilité de naviguer sur les sourates et versets de son choix ;

Possibilité de partager le contenu à travers tous les réseaux.

En somme, la mise en ligne de cette traduction du Coran en Pulaar-fulfulde, c’est toucher le cœur de près de soixante millions de locuteurs éparpillés dans le monde.

Quelle est la suite ?

Après avoir traduit les sens du Coran entier en notre langue, nous avons entamé la traduction des paroles Prophétiques (Hadith). C’est un projet qui a pour objectif d’apporter des traductions claires et explications simples des Hadiths authentiques. Pour le moment, il n’est disponible qu’en 23 langues dont deux langues subsahariennes (Kiswahili et le Haoussa).

Il est fort probable que la traduction du livre al-Mukhtasar fi at-Tafsir sur lequel notre travail s’est basé soit mise en ligne avec le temps.

En outre, Dr. Tafsir Baldé compte revenir sur la traduction pour retravailler afin de publier le livre en version papier. Cette traduction mise en ligne sera continuellement révisée et corrigée, si Allah Le veut.

A propos de Islamhouse

Islamhouse est une association de prêche et de bienfaisance qui est supervisée par le Ministère des Affaires Islamiques, des Legs, du Prêche et de l’Orientation du Royaume d’Arabie Saoudite. Parmi ses objectifs, élaborer une base de données scientifique authentique dans toutes les langues pour faire connaître l’islam, enseigner aux musulmans leurs obligations de telle sorte parfaire leurs croyances et leurs adorations et enfin pour la diffuser aux gens par le biais d’Internet ou par tout autre moyen. C’est dans cette optique que fut lancé le projet de traduction du Coran dans les langues vivantes.

L’Encyclopédie du Noble Coran

L’Encyclopédie du Noble Coran est un portail proposant des traductions gratuites et fiables des significations et des exégèses du noble Coran dans de nombreuses langues du monde. Ces traductions sont préparées par des traducteurs fiables sous la surveillance attentive d’organismes spécialisés. Ils sont à la fois accessibles et partageables sur internet.

Ainsi, le pular-fulfulde est la dixième langue africaine sur L’Encyclopédie du Noble Coran.

Contact presse : 620 23 03 90

Interlocuteur : Dr. Mamadou Tafsir Baldé

Organisation : Centre guinéen d’études et de traduction

Adresse : Sonfonia, C/Ratoma, Conakry, RG

Adresse e-mail : mosalambande@gmail.com