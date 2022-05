KANKAN : un jeune perd la vie dans un accident de la route

C’est un camion remorque transportant du bois destiné à la construction, immatriculé RC 5923 V, qui s’est renversé très tôt ce matin. Le drame qui s’est produit entre le quartier Kankan et le district de Dabadou sur la route nationale kankan Kérouané a fait un mort sur place.

C’est la commune rurale de Boula située à plus de 130 kilomètres du centre-ville que ce camion remorque quittait pour la ville de Kankan. Même si aucune information n’a filtré sur l’origine du drame, il est tout même fait état d’une victime, un jeune homme prénommé Moustapha.

Seydou Diakité, président de l’Association des vendeurs de bois de Kankan, est revenu sur l’opération qui a permis d’extirper le corps qui était coincé sous le camion. « On m’a appelé à 6 heures pour m’annoncer la triste nouvelle et puisque nous sommes organisés, j’ai demandé à chacun de se retrouver sur les lieux. En un laps de temps, on s’est tous regroupés et nous avons utilisé nos méthodes pour extraire la victime sous le camion. Ensuite, on a conduit le corps à l’hôpital régional de Kankan », a-t-il expliqué.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com