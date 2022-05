Le président du Conseil national de la transition a clôturé ce vendredi 06 mai 2022, les festivités de célébration de la journée mondiale de la presse tenue sous le thème “le journalisme sous l’emprise du numérique”. La cérémonie de clôture a mobilisé autour de Dr Dansa Kourouma plusieurs membres du gouvernement de la transition, les cadres du Comité d’organisation de ladite cérémonie, les responsables des associations de presse et directeurs des universités et instituts de journalisme et de communication.

Durant trois jours, les professionnels des médias publics et privés ont échangé dans 6 panels autour de plusieurs thèmes liés au journalisme. Mais aussi il y a eu l’organisation d’un concours « Diarloudhi journalismes » ouvert uniquement aux étudiants des universités qui ont une filière journalisme, de trois masters class donnés par les professionnels des médias et destinés aux futurs journalistes. Sans oublier l’espace qui a abrité les 33 stands qui ont permis de mieux connaître l’univers des médias et les universités où le journalisme est enseigné en Guinée.

Cheick Ahmed Tidiane Diallo, en service au ministère de l’Information et de la Communication, a, au nom du Comité d’organisation précisé que : « L’autre particularité de cette commémoration cette année a été la mise en valeur de jeunes reporters souvent méconnus du grand public. Nous avons eu aussi la possibilité d’offrir à notre institut national audiovisuel de relancer le débat sur la mise en place d’une convention collective des journalistes ».

Pour sa part, Rose Paula Pricemou ministre de l’Information et de la Communication au nom du gouvernement de la transition à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, a félicité la qualité des échanges, la richesse des débats, la participation des panélistes de haut niveau. « Nous vous réitérons notre totale volonté d’être à vos côtés pour relever les défis qui nous interpellent tous. Je peux vous rassurer que les recommandations issues des présentes journées serviront de repère pour la suite de l’accompagnement du soutien des médias par l’Etat amorcé depuis le lendemain du 05 septembre 2021. Le colonel Mamadi Doumbouya et le Premier ministre attachent du prix à la qualification de nos médias et vous exhortent encore une fois à plus de responsabilité dans la collecte, le traitement et la diffusion de l’information pour une meilleure contribution au processus de refondation de notre État afin d’établir définitivement les bases d’une démocratie inclusive à la hauteur des attentes de chacun et de tous ».

En clôturant cette 29e journée mondiale de la presse, le président du Conseil national de la transition a reconnu les efforts des hommes de médias malgré les difficultés dont ils font face pour apporter la lumière à la société guinéenne. « Cette 29e édition de la journée mondiale de la presse se déroule dans le cadre d’une transition. Mais cette valeur exceptionnelle de la gouvernance politique et sociale n’enlève à rien cette valeur universelle qui consiste à défendre la liberté de la presse. Je peux même vous dire que les autorités de la transition font mieux que les régimes précédents. Les journalistes ici présents dans la salle peuvent en témoigner. Et les rapports et classements des organismes internationaux également. Je ne citerai pas les acquis dans le domaine de l’information et de la communication depuis la prise du pouvoir par le CNRD le 05 septembre 2021 (…) Je peux garantir que vos droits en tant journaliste seront respectés, même si ce que vous dites n’est pas à notre faveur, mais nous vous défendrons pour que vous puissiez vous exprimer librement sans être inquiétés », a-t-il assuré.

Balla Yombouno