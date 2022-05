SANOYAH-KM36 : Kadiatou Soumah, 8 ans, violée et tuée par des inconnus

Ce dimanche 08 mai 2022, les habitants du district de Sanoyah-KM36 dans la préfecture de Coyah se sont réveillés par la découverte macabre du corps sans vie d’une fillette de 8 ans, près de la décharge de ladite localité.

Selon les témoignages recueillis sur place, Kadiatou Soumah élève en première année aurait été violée par des personnes non encore identifiées qui ont mis fin à ses jours la nuit dernière.

Interrogé, son père adoptif, Alsény Soumah, dit avoir perdu de vue sa fille depuis hier samedi à 15 heures. Elle était partie pour revendre de l’eau: ” C’est la fille de mon grand frère. Elle est avec moi ici depuis deux ans. Hier samedi, elle est sortie à 15 heures avec deux de ses amies pour aller revendre de l’eau glacée au rond-point de 36. Celles-ci sont revenues mais Kadiatou, elle n’est pas rentrée. Du coup, ma famille s’est mise à sa recherche. Moi, c’est vers 19 heures qu’on m’a appelé à mon retour du travail pour me dire qu’elle est sortie de la maison depuis et qu’elle n’est pas revenue. C’est ainsi, j’ai dit à ma femme de passer à la gendarmerie pour donner l’information. De 19 heures à minuit, on était à sa recherche on ne l’a pas vu. Très tôt ce matin aussi, nous nous sommes tous mis à sa recherche. Du coup, c’est vers 9 heures du maintenant que j’ai reçu un coup de fil m’informant de la découverte du corps sans vie d’une fillette ici près du pont de 36 de venir voir si c’est ma fille. Malheureusement, j’ai trouvé que c’était elle.”

Déjà avant l’arrivée de ses parents, les examens ont été faits pour connaître les circonstances de sa mort : ” elle serait morte par suite de viol. Mais, je pense que son corps a été déposé ici après le meurtre. Aujourd’hui, je ne peux que demander aux autorités de bien veiller sur la population afin de garantir leur sécurité.”

A rappeler que dans ces derniers mois, l’insécurité sous toutes ses formes a repris de plus belle dans le district de Sanoyah-km36.

Balla Yombouno