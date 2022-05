GOUVERNEMENT : le colonel Doumbouya recadre les ministres

Les membres du gouvernement de la transition sont depuis quelques jours à l’intérieur du pays, précisément dans la région N’zérékoré. Dans le cadre de ce qui est présenté comme une « immersion », ce déploiement massif et simultané des autorités dans l’arrière-pays a pour objectif de toucher du doigt les problèmes réels auxquels les citoyens sont confrontés. Mais il n’est certain pas que cela soit compris par tout le monde. A en juger notamment par les communications de certains ministres dont le premier d’entre eux. Des communications dont quelques-unes ne manquent pas de susciter des controverses au sein de l’opinion. Justement, profitant du conseil des ministres d’hier qui s’est tenu à N’zérékoré mais qu’il a présidé depuis son palais par visioconférence, le colonel Mamadi Doumbouya a tenu à remettre les choses à l’endroit. Pas question que les uns et les autres se laissent aller à toutes les communications. Pas non plus question qu’ils se prêtent à la tentation des promesses mirobolantes. Bref, Mamadi Doumbouya recadre, une nouvelle fois, ses collaborateurs.

Selon le porte-parole du gouvernement, au chapitre réservé aux messages du président de la Transition, ce dernier a rappelé à ses ministres que le déploiement à l’intérieur du pays n’est pas une promenade de santé, mais qu’ils doivent en profiter pour « toucher les réalités socio-économique de la Guinée et ensuite manifester la réelle et effective proximité avec les populations à la base. Et enfin apporter des solutions idoines et visibles aux problèmes de nos concitoyens ».

La dernière sortie médiatique du premier ministre qui a créé la polémique au sein de l’opinion publique ne semble pas non plus avoir laissé indifférent le président de la Transition. Sans explicitement mentionné Mohamed Béavogui, le chef de l’Etat a incité ses collaborateurs à la « bonne communication gouvernementale en prodiguant des conseils. Il a demandé aux membres du gouvernement de s’abstenir des propos et actes de nature à alimenter les clivages politiques dans notre pays et expliquer bien les choses sans déformer, ni promettre ».

Poursuivant, le chef de la junte a invité ses ministres à avoir à l’esprit que « personne n’est ambassadeur ou représentant d’une région dans le gouvernement. Et que le gouvernement n’est pas dans une campagne politique ou électorale ».

S’il en était besoin, Mamadi Doumbouya vient donc de remettre de l’ordre dans la tanière gouvernementale.

A préciser que les membres du gouvernement sont attendus dans les prochains jours dans la région de Kankan pour une série d’activités.

N’Famoussa Siby