GOUVERNANCE : le ministère de l’habitat met à disposition un outil numérique pour la gestion des baux

Au cours d’une cérémonie qui s’est tenue ce mercredi 29 juin 2022 dans un complexe hôtelier à Kaloum, le ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, en collaboration avec Global ITEC a procédé au lancement de l’application de gestion des baux. Une application conçue pour faciliter le travail des cadres évoluant dans l’attribution des baux en Guinée, non seulement dans le cadre du recueillement des baux existants sur le territoire guinéen, mais aussi pour la dématérialisation de cette même procédure.

Selon Souleymane Diallo, ingénieur étude et développement au sein de la société Global ITEC, cette application, qui est réservée aussi bien aux cadres du ministère de l’Urbanisme et ses services déconcentrés, qu’à ceux des ministères de l’Agriculture et du ministère de l’Industrie permet également « de fluidifier l’ensemble des traitements du dossier et d’avoir des statistiques bien définies sur les biens de l’État baillés ».

Pour Ousmane Gaoual Diallo, ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, l’usage de cette nouvelle plateforme numérique va permettre, au niveau de son département, de soulager le manque de visibilité dans la gestion du patrimoine immobilier bâti et non bâti de l’État qui, selon lui, entraînait une faible mobilisation des recettes. « Plusieurs cadres de mon département et les points focaux des structures impliquées ont été formés à l’utilisation de l’application qui ont permis à date, d’enregistrer l’essentiel des baux établis dans notre pays », a d’ailleurs informé le porte-parole du gouvernement.

Une plateforme « impressionnante » qui séduit le premier ministre Mohamed Beavogui. Le chef du gouvernement espère également, qu’à travers son utilisation, « les tracasseries et angoisses qui étaient monnaie courante puissent être réduites, voire éliminées ».

Aliou Nasta