ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : après les constats, Alpha Bacar Barry veut passer aux solutions

Au nombre des problèmes qu’il a identifiés lors de la récente immersion gouvernementale au compte de son département, le ministre de la l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle retient tout particulièrement le déficit de la formation des formateurs dans les écoles d’art et métiers. Et c’est sans doute en vue de corriger cette insuffisance qu’Alpha Bacar Barry a lancé ce mardi 5 juillet les travaux de démarrage du plan stratégique de formation qui cible justement les écoles d’art et métiers du pays. Avec un accent sur la formation des formateurs.

Le ministère a « fait appel aux experts étrangers. Ils sont venus du collège d’enseignement général et professionnel basé au Canada. Ce sont eux qui vont nous aider à mettre en place un plan de formation et d’animation dans nos écoles régionales d’art et métiers qui sont de très grandes écoles mais en manque de formation adéquate », a annoncé le ministre.

Poursuivant, il précise que le volet formation prendra trois ans avec plusieurs modules dispensés. « Ce délai, je le trouve suffisant. Il va permettre aux formateurs évoluant dans les écoles d’art et métiers d’être formés à leur tour avec l’appui des experts étrangers », souligne le ministre de l’enseignement technique et de la formation professionnelle.

Au-delà du déficit d’ordre structurel, le ministre a indiqué que plusieurs établissements d’enseignement techniques sont aussi affectés par le départ de certains enseignants mis à la retraite. Il annonce en conséquence, la mise en marche de l’école des professeurs d’enseignement technique et professionnelle afin de combler le vide laissé par ceux qui sont plus en fonction.

Junior Leno