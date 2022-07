CULTURE : vers la validation du Plan stratégique de développement du FODAC

Ce mercredi, 6 juillet 2022, des cadres venus du ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, du Fonds de développement des arts et de la culture (FODAC) étaient en atelier de formation sur la validation du document du Plan stratégique 2022-2026 du fonds. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Culture, Alpha Soumah.

Aux dires de Malick Kébé, directeur général du FODAC, « le plan stratégique du FODAC est un outil d’orientation et de planification des activités durant les cinq prochaines années. Ce plan se repose sur quatre axes stratégiques, sept composantes programmatiques et vingt-quatre projets réalisés dans le cadre du fonctionnement et de l’investissement qui nécessite une mobilisation des ressources financières ».

En outre, la mise en œuvre de ce plan permettra au FODAC de mobiliser des ressources financières suffisantes avec l’accompagnement du gouvernement et des partenaires techniques et financiers afin de contribuer au développement du secteur culturel et artistique en Guinée.

C’est pourquoi, Malick Kébé lance un appel solennel au gouvernement et aux partenaires techniques et financiers pour accompagner le FODAC dans sa vision de créer et de mettre en œuvre des conditions nécessaires à un développement socio-économique durable, à court et moyen terme en s’appuyant sur le potentiel culturel et artistique.

D’après William Codjo, consultant du PNUD pour l’élaboration du programme cadre du développement de la culture, « le FODAC a travaillé de manière assidue pour sortir un document consistant ».

De son côté, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat a invité les participants à une réflexion bien nourrie, à la rigueur dans l’examen et l’analyse de tous les axes de ce plan en acceptant de donner et de recevoir. « C’est dans cet esprit de partage et de concertation que le présent atelier de validation du plan stratégique 2022-2026 du FODAC a été initié pour promouvoir le financement des activités culturelles et artistiques porteuses de croissance et d’insertion socio-professionnelle », a-t-il expliqué.

Balla Yombouno