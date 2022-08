Abdoulaye Kourouma salue une éventuelle « décantation » dans les rangs des partis politiques

Dans un communiqué diffusé dans la soirée de ce mercredi, 10 août 2022, le ministre Mory annonce l’envoi d’une mission dans les différents sièges des partis politiques pour toucher du doigt les réalités des différentes formations. In fine, l’objectif, selon le ministère, est de permettre l’établissement de la cartographie des partis politiques dans le pays. Une démarche saluée par l’acteur politique, Abdoulaye Kourouma.

Échanger sur le fonctionnement, les actions et les difficultés ; s’assurer de la conformité des actions et du fonctionnement avec les textes de lois en vigueur ; discuter des difficultés et approches pour l’accès à la subvention destinée aux partis politiques, ce sont entre autres les motivations de la démarche annoncé par Mory Condé.

Interrogé par Ledjely.com, Abdoulaye Kourouma, le président du parti du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement (RRD) se dit prêt à « recevoir la mission à leur convenance ». Ce, parce qu’à ses yeux, « c’est ce qu’il faut faire avant de prendre n’importe quelle décision ».

Et pour Abdoulaye Kourouma, le moment n’aurait pas pu être mieux choisi. « Quand il y a des activités qui concernent les partis politiques, comme le dialogue ou un appel fait par le gouvernement, vous rencontrez des gens qui se réclament leaders politiques vous-même vous ne les connaissiez pas. Vous avez plus d’une centaine de partis politiques, mais vous n’en avez pas plus de 30 ont leur siège et qui tiennent régulièrement leurs activités », explique le leader du RRD. Et pour sortir de cette confusion générale, « pour une fois, il faut être sérieux avec la République… », préconise-t-il.

Il met tout simplement contre un éventuel feu de paille. « Il faut continuer à décanter les choses. Je sais que les partis responsables et sérieux sont dans les règles », assure Abdoulaye Kourouma.

A noter que cette mission du MATD se déroulera du 16 août au 15 septembre 2022 dans les différents sièges des partis politiques aux niveaux national, préfectoral et sous-préfectoral.

