« Ils ont osé, osons », l’ANAD appelle à répondre à la manif du 17

Entre les autorités de la Transition, d’une part, et la classe politique incarnée notamment par l’UFDG de Cellou Dalein et l’UFR de Sidya Touré de l’autre, la logique du bras-de-fer se poursuit. Ainsi, si les premières, en arrêtant Foniké Menguè, Ibrahima Diallo et Saïkou Yaya Barry, entre autres, et en dissolvant le Front national pour la défense de la constitution (FNDC), espéraient venir à bout du camp d’en face, la seconde, n’entend point abdiquer. D’où l’appel de l’Alliance nationale pour l’alternance et la démocratie (ANAD) de Cellou Dalein Diallo en direction de ses militants à répondre au mot d’ordre de la manifestation émis par le FNDC pour le 17 août 2022. Le CNRD et le gouvernement ayant osé, aux yeux de l’ANAD, elle convie ses militants aussi à oser.

Ledjely.com