KINDIA : un jeune qui se faisait passer pour un responsable d’Espace FM, mis aux arrêts

Mohamed Camara, un jeune d’une vingtaine d’années a été interpellé ce mardi 13 septembre 2022, au quartier Ferefou 2, dans la commune urbaine de Kindia par la police. Il lui est reproché de s’être fait passer pour le Directeur régional de la radio Espace Kania. L’annonce a été faite sur les réseaux sociaux par Moussa Campos Soumah, celui-là dont le titre était ainsi usurpé.

« Enfin, il est tombé dans nos filets », jubile Moussa Campos. Et il y a de quoi. En effet, selon le responsable de la déclinaison locale du groupe Hadafo médias à Kindia, Mohamed Camara était recherché depuis deux ans pour cette usurpation de titre. Ses cibles privilégiées ? Les jeunes filles et même des dames auxquelles il faisait des avances et promettait des fiançailles et même le mariage.

Il en profitait pour leur soutirer des téléphones (Iphone, Ipad, Android), de l’argent et bien d’autres objets de valeur, selon Moussa Campos. Et une fois qu’il en a fini avec une cible, il mettait fin à la relation et disparaissait du jour au lendemain de l’environnement de cette dernière.

Aux dernières nouvelles, l’affaire est confiée à la gendarmerie départementale de Kindia.

Balla Yombouno