L’Association nationale des communes de Guinée élit son nouveau bureau

Ouverture ce jeudi 29 septembre 2022, sous la houlette de l’Agence nationale de financement des collectivités (ANAFIC) des travaux de l’Assemblée générale extraordinaire de l’association nationale des communes de Guinée (ANCG). Cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre du renouvellement des instances de ladite organisation et la révision des statuts a regroupé les maires des communes urbaines et rurales de Guinée à Conakry. Plus de 350 maires prennent part à cette assemblée extraordinaire placée sous le thème : « les collectivités locales guinéennes s’engagent pour une transition inclusive ».

Pour la première journée, les maires ont procédé entre autres à l’élection du nouveau bureau, à la présentation, aux discussions et à l’amendement du projet du statut et règlement intérieur de l’ANCG et à la présentation du rapport du bureau sortant.

Le renouvellement du bureau de l’association des communes de Guinée fait suite, selon le maire de Ratoma qui prend part à la rencontre, à la disparition de plusieurs cadres du bureau sortant dont celle du « président, de la vice-présidente et d’autres membres ». Il y avait aussi, à en croire l’édile de Ratoma un besoin de combler le déficit de légitimité. Car, dit-il, il faut un interlocuteur « valable » et « reconnu par l’ensemble des élus » pour représenter les collectivités auprès du CNRD et du gouvernement.

Le nouveau bureau dont les membres élus hier est composé d’un président, de 4 vice-présidents, d’un trésorier général et d’un trésorier général adjoint, d’un secrétaire général et 6 secrétariats, pour un total de 33 membre du bureau. Mais ils ne devraient être présentés qu’à l’occasion de la seconde et dernière journée de ce vendredi.

La question du financement des collectivités est également l’une des préoccupations majeures des élus locaux. Notamment le dégel des comptes des mairies. Le maire de la commune urbaine de Boffa, membre du bureau sortant a souligné qu’un « mémorandum sera remis au président de la République dans ce sens (…) le ministre du MATD avait dit qu’on allait procéder au dégel de façon progressive, donc je crois que ça se passe sur le terrain aujourd’hui », a dit Seydouba Kissing Camara.

Siby N’Famoussa