DIALOGUE INCLUSIF : le ‘’Trio’’ dit niet

La CORED d’El Hadj Mamadou Sylla n’en faisant plus partie, le Quatuor devient un Trio, avec l’ANAD d’El Hadj Cellou Dalein Diallo, le FNDC politique de Sidya Touré et d’Aliou Bah et enfin, le RPG-arc-en-ciel, de l’ancien président Alpha Condé. S’il ne sera guère surprenant que la coalition de Mamadou Sylla soit à la cérémonie inaugurale du cadre de dialogue inclusif programmée demain 24 novembre, les trois autres n’y seront certainement pas. Elles l’ont fait savoir via le courrier réponse qu’elles viennent d’adresser au premier ministre, Bernard Goumou. En substance, elles se plaignent de l’indifférence réservée au mémorandum qu’elles avaient préalablement soumis au chef du gouvernement et qui était assorti des 10 préalables dont elles exigeaient la satisfaction en amont. Dans cette correspondance réponse, usant d’un ton courtois, ces trois grandes entités politiques mettent par ailleurs le premier ministre en garde sur le caractère plutôt discutable de l’inclusivité qu’aurait un dialogue auquel elles ne seraient pas associées. En effet, elles disent représenter jusqu’à 95 % de l’électorat du pays, sur la base de toutes les élections organisées dans le pays depuis 2010.

Il faut dire qu’au-delà de ces trois entités politiques, le Forum des Forces sociales (FFS), de son côté, a déjà signifié qu’il ne prendra pas non plus part à ce dialogue inclusif.

Il faut rappeler qu’en ce qui le concerne, le Front national pour la défense de la constitution (FNDC société civile), étant déjà dissout, n’est tout simplement pas évoqué au nombre des entités devant prendre part à ce dialogue. Il faut d’ailleurs dire que deux des principaux responsables du mouvement qui s’était élevé contre le troisième mandat du président Alpha Condé, sont détenus à la maison centrale depuis des mois. Il s’agit de Oumar Sylla alias Foniké Menguè et Ibrahima Diallo.

Ledjely.com