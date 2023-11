Presse : le SPPG annonce la levée de la restriction contre Guineematin

L’annonce a été faite hier lundi 6 novembre 2023, au cours d’une conférence de presse animée par le Syndicat des professionnels de la presse de Guinée (SPPG) qui avait à ses côtés les associations de presse et l’administrateur général du site d’information Guinéematin.com. Soumis des restrictions qui empêchent son accessibilité sur le territoire guinéen, depuis le 15 août 2023, le site a finalement été débloqué, suite au combat mené Sékou Jamal Pendessa et ses camarades du SPPG.

Au moment d’annoncer la bonne nouvelle, le secrétaire général du syndicat de la presse est plutôt triomphaliste. « On s’était fixé comme objectif, le déblocage de ce site, en lançant des ultimatums, notamment l’acte II de ‘’l’Assaut de la dignité’’ qui a été élargi jusqu’à l’intérieur du pays, à travers toutes nos antennes. Heureusement, ce week-end, on a atteint les 100% de l’objectif qu’on s’était fixé au début du combat. Le samedi passé, le site Guineematin a été libéré », a révélé Sékou Jamal Pendessa. En conséquence, poursuit-il, « après une réunion que nous avons tenue, nous avons décidé de suspendre nos actions de protestation et que la polémique est derrière nous ». Toutefois, prévient-il : « s’il y d’autres qui se préparent à agresser la presse, le SPPG est toujours là avec ces associations partenaires ».

Tout est bien qui finit bien donc. Toutefois, les journalistes ont voulu en savoir davantage sur l’implication de Ousmane Gaoual Diallo, comme cela avait annoncé. Nouhou Baldé répond qu’il ne souhaiterait pas revenir sur la polémique en rapport avec cette dimension. Néanmoins, sur la foi des informations recueillies auprès du syndicat des télécoms, le problème avait bel et bien pour origine la GUILAB ou l’ARPT. « Le syndicat du département des télécommunications conduit par Gaoual est passé à notre bureau ce matin et nous a clairement dit que le problème se situe entre l’ARPT et la GUILAB. Donc, il n’y a pas de doute, sachant que ces deux services relèvent du département des télécommunications de Ousmane Gaoual Diallo qui a plusieurs fois menti en niant les faits qui lui sont reprochés. Et quelqu’un qui a dit des contrevérités, on est en droit de douter de lui », explique le patron du site Guineematin.

Nouhou Baldé en profite pour exprimer sa reconnaissance pour le combat mené par le SPPG. Combat qui aura sans doute permis de trouver un dénouement. « Nous avons vu le SPPG se battre dans les médias, dans la rue et subir toute sorte d’exactions notamment des journalistes qui ont été arrêtés, malmenés et retenus pendant toute une journée au commissariat de police de Kaloum, puis au tribunal de première instance de Kaloum, voire même se faire inculquer. Mais ils ont continué à dire que tant que Guineematin n’est pas libéré, ils continueraient la lutte. Depuis lors, j’ai été séduit par la détermination et le courage de ces hommes et femmes qui composent le SPPG. D’ailleurs, c’est ce jour même que j’ai acheté la carte pour être membre aussi parce que je me suis rendu compte que c’est une structure qui est disposé à user de tous les moyens pour accompagner et protéger ces membres. Honnêtement, ça m’a beaucoup séduit », dit-il.

A rappeler que quatre membres du bureau du SPPG ont été inculpés pour attroupement illégal sur la voie publique lors de la manifestation du 16 octobre dernier par le SPPG, dans le cadre de la lutte pour la libération de Guineematin.

Aminata Camara