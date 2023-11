Incendie à Matoto : pas de perte en vie humaine mais les victimes disent avoir tout perdu

C’est un incendie dont l’origine n’est pour le moment pas connue qui s’est déclaré dans la matinée de ce lundi, dans une concession de deux chambres au quartier Khabitayah, dans la commune de Matoto. Il n’y a pas eu de perte en vie humaine, mais plusieurs objets de valeurs sont partis en fumée selon les sinistrés que nous avons rencontrés dans la soirée de ce 6 novembre 2023.

Mme Batouly Diallo, mère de famille absente au moment des faits, dit avoir tout perdu. « En sortant le matin j’ai éteint toute la lumière comme d’habitude, puisque et moi et mon mari partons tous au travail, alors que les enfants sont à l’école. C’est à partir du service qu’on m’a appelée pour me dire que notre concession a pris feu. Aussitôt, à mon tour, j’ai appelé aussi mon mari, nous nous sommes tous rencontrés ici. Avant notre arrivée, le voisinage et les pompiers de Topaz s’étaient beaucoup battus pour sauver ce qui pouvait l’être dans la concession. Mais avec la folle course des flammes, on a eu peu de chance et on a perdu beaucoup d’objets de valeur », explique-t-il.

Par ailleurs, elle demande aux personnes de bonne volonté mais aussi aux autorités de venir en aide à sa famille. « Je demande aux personnes de bonne volonté de nous venir en aide, puisqu’en ce qui concerne nos habits, à l’exception de ce que nous portons-là, mon mari, les enfants et moi, il ne nous reste rien. Tout est parti en fumée. J’ai aussi cinq élève qui ont perdu toute leurs fournitures scolaires. Donc, nous sommes vraiment dans le besoin. Alors, que les bonnes volontés mais aussi les autorités nous viennent en aide », implore-t-elle

Fodé Abass Demba, concessionnaire, revient lui sur comment il a appris ce qu’il qualifie de mauvaise nouvelle. « C’est à partir de mon travail qu’on m’a appelé pour m’annoncer cette mauvaise nouvelle, directement je suis venu constater qu’effectivement la maison avait pris feu. Mais le voisinage était déjà en train de faire ce qu’il pouvait. Puisqu’il n’y avait personne dedans, les enfants étant à l’école et Mme au travail. Mais malgré l’effort du voisinage et le concours des agents de la protection civile, les flammes ont consumé tout sur leur passage », indique-t-il, à son tour.

Au sujet de l’origine, il ne pas être en mesure de donner la moindre explication, même s’il prédit que le feu soit parti d’un court-circuit. « Je ne peux vous dire avec exactitude la cause, puisqu’il n’y a pas eu une enquête d’abord. Mais après vérification, je n’ai pas retrouvé le disjoncteur. Ce qui m’a fait dire que c’était un court-circuit, même si ça reste à vérifier », a-t-il laissé entendre.

Aliou Maci Diallo pour le Djely.com