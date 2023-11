Guinée-UNFPA : le comité de pilotage en mission d’évaluation à Kankan

Dans le cadre de l’amélioration et du soutien du leadership du gouvernement dans la planification et le suivi-évaluation du huitième programme de développement pays Guinée-UNFPA 2018-2022, un comité de pilotage présidé par le secrétaire général du ministère de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables, et le directeur national de la population et du développement, l’inspecteur de la santé et un staff de l’UNFPA séjournent depuis ce lundi à l’intérieur du pays. Première étape du périple, ce 13 novembre, la région administrative de Kankan. Objectif ? Visite des différents sites bénéficiaires des appuis du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) et de ses partenaires. Des appuis relevant de l’accompagnement du gouvernement guinéen dans son objectif d’assurer aux femmes et aux filles l’accès à leur droit reproductif et à des services de santé sexuelle et reproductive de qualité.

Le secrétaire général du ministère de la Promotion féminine dévoile l’objectif de la mission. « Nous sommes là pour superviser comment le programme a été mis en œuvre pour que nous puissions mettre en place des nouveaux programmes qui pourraient être alignés sur la nouvelle vision du CNRD notamment le PRI. C’est dans ce cadre que nous sommes là pour non seulement comprendre ce qui se passe et identifier les nouveaux créneaux de financement qui pourraient être mis dans le nouveau programme de coopération », a indiqué Yassy Roger Klonon.

D’ores et déjà, sur la base des résultats dont il a déjà connaissance, il dresse l’incite à dire sa satisfaction de la part de la région administrative de Kankan. « Je suis satisfait d’ailleurs, parce qu’au niveau régional, la planification qui a été restituée nous a mis au bain des réalisations de la zone mais également au niveau de l’hôpital, on a vu que de ce côté aussi, il y a des avancées notamment l’institutionnalisation de la prise en charge des VGB, l’institutionnalisation de la prise en charges des femmes victimes de fistules.

Nous avons enregistré les sollicitations des différents acteurs et partenaires en termes d’appui que nous allons régler après », a promis le secrétaire général.

Après la présentation des résultats des trois premiers trimestres 2023 au gouvernorat de la ville par le comité de pilotage régional et les partenaires de mise en œuvre du programme, la délégation s’est dirigée vers l’hôpital régional de Kankan qui est également l’un des bénéficiaires de ce projet, dans le cadre des visites des unités. Là la délégation a échangé avec le personnel et les femmes guéries de fistules.

« Grâce à l’appui de l’UNFPA, nous avons réduit de façon considérable tout ce qui est lié au taux de décès maternels, les cas des violences basée sur le genre (VGB), les cas de fistules obstétricales. Les matériels apportés à l’hôpital régional de Kankan notamment les kits de césarienne ont vraiment été un apport important, parce que ça réduit notre ligne de financement » s’est réjoui Demba Mara, directeur général adjoint de l’hôpital régional de Kankan.

Le comité a conclu la première journée par la visite de l’atelier de saponification des personnes vivant avec le handicap. Là également, les bénéficiaires ont remercié les donateurs pour l’appui dont ils ont été gratifiés et formulé à des recommandations en direction du comité de pilotage. « Depuis que l’UNFPA a commencé à nous assister, il y a eu un changement dans nos vies. La mendicité est réduite dans notre groupe et on arrive à prendre en charge les frais de l’école de nos enfants grâce à la production et à la vente de nos savons », a tout d’abord dit Kémo Guilavogui, président du groupement Kairaba.

Toutefois, selon lui, ils sont quelque peu limités encore. « La plupart d’entre nous ont la volonté de travailler, mais n’ont pas les moyens de déplacement à leur disposition. Nous invitons donc les donateurs à se pencher sur cet aspect, mais aussi sur le volet se rapportant à la modernisation des activités, car nous travaillons de façon mécanique. D’ailleurs, les femmes qui travaillent sur ça sont en contact direct avec la soude caustique. Ce qui est très dangereux et qui tue à petit feu. Donc, nous sollicitons des donateurs, des machines modernes tels que le mélangeur et la machine qui mesure la température du savon. La mise à disposition de tous ces éléments permettra de travailler facilement », a sollicité le président du groupement.

A noter que cette mission de terrain qui a débuté ce lundi 13 novembre prendra fin le 19 novembre 2023 dans les régions administratives de Kankan et de N’zérékoré.

Aminata Camara