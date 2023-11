Négociations tripartites : Mory Condé promet un accord pour ce mardi

L’accord entre le mouvement syndical guinéen peine à émerger. Ce, même si ce lundi, à l’issue de longues heures de discussions avec les partenaires sociaux, le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation a laissé entendre que l’accord sera signé ce mardi. Du couté des syndicalistes, on se veut prudent. La suite dépendra de la rencontre que les représentants syndicaux auront ce jour avec la base.

Manifestement, les discussions entre syndicalistes et autorités sont plus laborieuses que ce que les premiers jours avaient laissé croire. Ainsi, la signature du protocole d’accord qui était annoncée pour ce lundi n’a finalement pas eu lieu. En lieu et place, les parties ont passé des heures et des heures à discuter à huis clos. Ce n’est qu’à 21 heures qu’ils en sont sortis. Et c’est le ministre Mory Condé s’avançant en direction des médias, qui a annoncé : « Rendez-vous est pris pour demain à 15h, c’est la signature ».

Cette autre échéance sera-t-elle honorée ? Rien n’est moins sûr. En tout cas, le syndicat, lui, a prévu de se retrouver ce même mardi à 10h à la bourse de travail pour un entretien avec la base avant la rencontre avec les représentants du gouvernement. Il faudra donc attendre de savoir ce que suggéra cette rencontre. A moins qu’il s’agisse d’une simple formalité.

Aliou Maci Diallo pour LeDjely.com