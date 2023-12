Incendie à Kaloum : le ministre de la Santé établit un bilan de 13 morts

Après le drame qui s’est produit tard dans la nuit dernière au dépôt de African Petrolium Terminal APT, le ministre de la Santé, Oumar Diouhé Bah, a, au cours d’un point de presse qu’il a animé dans l’après-midi de ce lundi, dans l’enceinte de l’hôpital Donka, établit un premier bilan de l’incendie.

Dans son allocution, le ministre de la santé a laissé entendre que 13 corps ont été reçus dans les deux structures sanitaires publiques du pays et rassure que des dispositions sont prises pour une gestion optimale de la crise. « Nous avons mis un plan d’urgence dès l’instant que l’incident s’est produit. Un comité de crise a été mis en place immédiatement et coordonné par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile.

Toutes nos structures sanitaires publiques et privées ont été mises en alerte pour la prise en charge gratuite des victimes et des personnes affectées, les hôpitaux nationaux Ignace Deen et Donka ont reçu la plus part des blessés, la population affectée ainsi que les blessés légers ont bénéficié des soins sur place, grâce aux équipes déployées à cet effet.

La situation est déjà sous contrôle et nous dénombrons à cette heure-ci 178 personnes prises en charge dont 10 dans les structures privées. Sur les 178 reçus 89, soit 50% ont regagné leurs familles respectives aux environs de 6 heures », a indiqué le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique.

Assurant que toutes les dispositions sont prises pour une prise en charge gratuite des blessés notamment, le ministre a insisté : «

Que personne ne donne aucun franc à un médecin.

Malheureusement nous avons dans les deux hôpitaux nationaux reçus 13 dépôts de corps dont deux décès à l’arrivée aux alentours de midi.

Nous rassurons la population guinéenne et les expatriés vivant en Guinée que le gouvernement a mis les moyens en place pour la prise en charge gratuite des tous les blessés », a-t-il déclaré.

Aliou Maci Diallo pour LeDjely.com