Incendie à Kaloum : le PM était sur le site du dépôt

Dr. Bernard Goumou, le premier ministre, est resté très mobilisé dans la journée d’hier, dans le cadre de la gestion de la crise ayant découlé de l’incendie du dépôt de carburant Coronthie. Plus tôt dans la matinée, il était dans les différentes structures sanitaires dans lesquelles les blessés étaient admis. Puis, dans la soirée, accompagné notamment du ministre de la Sécurité, coordinateur de la crise, et de celui de la Défense nationale, le chef du gouvernement est allé sur le site du dépôt incendié, pour exprimer ses encouragements aux équipes d’intervention. Il en a profité pour réaffirmer l’appel au calme et à la sérénité en direction des populations.

Après avoir pris connaissance de l’évolution de la crise, le chef du gouvernement a d’abord envoyé un message de compassion en direction des familles affectées. « C’est une occasion que je saisis au nom du président et celui du gouvernement, pour présenter les condoléances les plus attristées, et souhaiter un prompt rétablissement à tous nos compatriotes qui ont été blessés, suite à ce que je qualifie de tragédie nationale », a déclaré Dr. Bernard Goumou.

Par ailleurs, il a exprimé la reconnaissance des autorités aux équipes d’intervention. « C’est le lieu pour moi de rendre un hommage mérité à nos forces de défense et de sécurité, aux agents de la protection civile qui se sont battus contre vents et marées pour non seulement circonscrire le périmètre et contenir surtout le feu. Je voudrais au nom du peuple de Guinée féliciter tous les ministres notamment le chef d’état-major et tous ceux qui étaient là pour encourager les équipes mais aussi œuvrer pour contenir les flammes », a-t-il également souligné.

Félicitant et remerciant les Guinéens pour l’élan de solidarité qui s’est spontanément exprimé à la suite de ce drame et à la communauté internationale pour la marque de compassion et les offres d’appui déjà exprimées, le chef du gouvernement a appelé les Guinéens au calme et à la sérénité. « La situation est déjà sous contrôle et le gouvernement est en train de coordonner pour que les populations puissent être au courant de tout ce qui passe. Pas de panique, la situation est déjà sous contrôle », a-t-il assuré.

A 18 heures 45 minutes, alors que la délégation du premier ministre quittait les lieux, les flammes étaient encore visibles et les agents s’activaient toujours pour éteindre le feu.

Aliou Maci Diallo pour LeDjely.com