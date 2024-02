Guinée : le syndicat du secteur bancaire appelle ses adhérents à se joindre à la grève

Ça y est ! Le rubicond a peut-être franchi avec la condamnation de Sékou Jamal Pendessa. D’autant que la libération du syndicaliste-journaliste était le point non négociable pour le mouvement syndical. Ce dernier peut donc avoir perçu la condamnation de notre confrère comme une provocation. Conséquence, on travaille désormais à ce que la grève soit la plus réussie possible. D’où cette annonce de la Fédération du syndicat des banques et assurances de Guinée (FESABAG). Annonce en vertu de laquelle, la fédération syndicale invite les travailleurs des banques, assurances, institutions de microfinances et acteurs de la monnaie électronique, à observer la grève qui démarre le lundi prochain.

