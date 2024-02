Conakry, le 23 février 2024 – L’UNICEF déplore le décès d’un enfant lors d’un rassemblement public à Conakry où plusieurs unités des forces de défense et de sécurité étaient déployées pour assurer le maintien de l’ordre. Abdoulaye Djibril Diallo, élève en 6ème année, a été tragiquement touché par une balle le lundi 19 février 2024 dans le quartier de Bambéto, commune de Ratoma à Conakry. L’écolier a succombé à ses blessures après avoir été atteint par une balle au niveau de la poitrine.

L’UNICEF présente ses sincères condoléances à la famille d’Abdoulaye Djibril Diallo ainsi qu’à ses camarades de classe. ” Suite à cette triste nouvelle, j’adresse mes sincères condoléances à la famille et aux amis de cet enfant. Il est impératif de protéger les enfants en tout temps et en tout lieu. J’appelle les parents, ainsi que tous les acteurs socio-politiques, à protéger les enfants et à tout mettre en œuvre pour éviter de les exposer lors de manifestations au risque de compromettre leur sécurité et leur vie. J’invite les parents et les tuteurs à dialoguer avec leurs enfants et à redoubler de vigilance à leur égard pour les tenir éloignés des violences et des situations à risque, ” déclare Félix Ackebo, Représentant de l’UNICEF en Guinée.

L’UNICEF appelle toutes les parties prenantes à protéger les enfants lors de manifestations publiques à risque de violence et exhorte le gouvernement à identifier et à punir les responsables d’actes compromettants la sécurité et le bien-être des enfants. L’UNICEF réaffirme son engagement et sa disponibilité à soutenir tous les efforts visant à garantir la protection et la promotion des droits de l’enfant en Guinée et plaide pour un environnement sain et protecteur pour tous les enfants.